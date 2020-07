En lien avec le nombre croissant d'infections au pays, le Danemark interdira l'accès à son territoire aux voyageurs en provenance du Findel à partir de samedi. Par ailleurs, la Norvège et les pays baltes exigent quant à eux une mise en quarantaine de ces mêmes voyageurs.

Le Luxembourg sur le point d'être blacklisté

En lien avec le nombre croissant d'infections au pays, le Danemark interdira l'accès à son territoire aux voyageurs en provenance du Findel à partir de samedi. Par ailleurs, la Norvège et les pays baltes exigent quant à eux une mise en quarantaine de ces mêmes voyageurs.

(JFC) - Si le rebond des infections au covid-19 observé au Luxembourg depuis deux semaines a poussé le gouvernement à réagir promptement, la «sanction internationale» ne s'est guère fait attendre davantage. Signe de cette méfiance, cette évolution de la situation a amené le Danemark à classer le Luxembourg comme pays à risque. Concrètement, le Grand-Duché vient s'ajouter à la liste noire des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrée sur le territoire danois. Selon une information rapportée par RTL, cette interdiction prendra cours dès samedi. En plus du Luxembourg, le Portugal et la Suède figurent également sur la liste noire en Europe.

En sens inverse, les autorités danoises recommandent à leurs citoyens d'«éviter tout voyage inutile vers le Luxembourg», y jugeant le nombre de nouvelles infections hebdomadaires trop élevé. Ce, alors que le gouvernement a pourtant mis en place un test covid-19 gratuit pour tout passager arrivant à l'aéroport du Findel. Pour le Grand-Duché, cette nouvelle interdiction s'ajoute à celle de la Finlande, qui gardera ses frontières fermées au Luxembourg après le 13 juillet. Ce sera aussi le cas pour la France, alors qu'à cette date pourtant, les ressortissants de 17 États européens seront à nouveau autorisés à pénétrer sur le territoire finlandais.

Le casse-tête de la réouverture des frontières de l'UE Les Européens poursuivent des discussions difficiles sur une liste de pays dont les touristes seront autorisés dans l'Union au 1er juillet. Selon des sources diplomatiques, elle pourrait inclure la Chine mais pas les Etats-Unis.

A côté des cas danois et finlandais, la Norvège, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont pour leur part classé le Luxembourg parmi les «pays à risque». Cela signifie que les voyageurs en provenance du Grand-Duché doivent d'abord être mis en quarantaine pendant 14 jours avant de pouvoir circuler librement dans ces pays. Avec le Luxembourg, 62 autres pays figurent sur cette liste de «pays à risque».

Cette obligation de quarantaine ne s'applique que pour les ressortissants d'un pays dont au moins 14 habitants sur 100.000 ont été infectés par le virus au cours des dernières semaines. Selon les calculs du ministère estonien des Affaires étrangères, ce chiffre s'élève à 75,1 au Luxembourg sur les deux dernières semaines, soit le deuxième ratio le plus élevé en Europe après la Suède (123,8).

«La fermeture des frontières provoque un ressentiment» Dans un courrier adressé au ministre allemand de l'Intérieur, Jean Asselborn, le ministre des Affaires étrangères, demande la fin des contrôles à la frontière germano-luxembourgeoise.

Si les députés du LSAP Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten ont adressé ce vendredi matin une question urgente à ce propos au ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP), ce dernier n'a jusqu'à présent pas tenu à réagir à ces restrictions de voyages à l'étranger. Jean Asselborn qui n'a pas non plus souhaité répondre à la question de savoir si la situation aux frontières avec les pays voisins du Luxembourg était susceptible évoluer dans un avenir proche.

Pour rappel, ces développements internationaux interviennent alors qu'une réunion sectorielle tripartite «aviation» figure à l'agenda de lundi.

