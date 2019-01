Le Luxembourg sous la neige: vitesse réduite sur les autoroutes

Elle est enfin arrivée. La neige a fait une entrée remarquée avec d'importantes chutes dans la nuit de mardi à mercredi. De nombreux accidents ont eu lieu aux quatre coins du pays et la vitesse de circulation a été abaissée sur toutes les autoroutes.

Sophie WIESSLER Elle est enfin arrivée. La neige a fait une entrée remarquée avec d'importantes chutes dans la nuit de mardi à mercredi. De nombreux accidents ont eu lieu aux quatre coins du pays et la vitesse de circulation a été abaissée sur toutes les autoroutes.

Comme prévu, il a beaucoup neigé au Luxembourg dans la nuit de mardi à mercredi. Environ cinq centimètres de neige sont tombés dans la capitale, ce qui a provoqué des perturbations majeures aux heures de pointe ce mercredi matin.

Le service météorologique national Meteolux n'a prédit la fin des chutes de neige que mercredi après-midi. D'ici là, le sol pourra être recouvert d'au moins 8 centimètres de poudreuse.

La vitesse sur les autoroutes et les routes de campagne a été réduite à 70km/h jusqu'à nouvel ordre. D'importants bouchons se sont formés mercredi matin sur les routes et autoroutes du pays, en direction de la capitale: l'A3, mais aussi l'A31 et l'A30 du côté français sont complètement paralysées.

De nombreux petits et moyens accidents de la circulation ont eu lieu tôt ce matin: sur l'A1, en provenance de l'Allemagne, une collision a eu lieu entre plusieurs voitures à la sortie Kirchberg vers 6h40, la voie de droite a été temporairement bloquée.

Vers 8h20 également sur l'A1, en direction de la croix de Gasperich, un accident a eu lieu après la sortie Sandweiler, provoquant de forts ralentissements.

Mais des accidents ont également eu lieu:

dans la rue de Mersch à Saeul;

sur la route de Luxembourg à Pontpierre;

dans la rue de Mühlendorf à Heisdorf;

entre Foetz et Pontpierre;

entre Wiltz et Näertrech;

entre Gostingen et Beyren;

entre Sanem et Lampach;

entre Mersch et Schoendels



Il devrait continuer de neiger mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi D'autres chutes de neige sont également attendues à partir de vendredi et au cours de la semaine prochaine. Mais il ne fera que modérément froid, avec un minimum de -2 degrés.

