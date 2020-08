Le Luxembourg sort du rouge

L'Allemagne cesse de classer le Grand-Duché comme une zone à risque. Une décision prise mercredi par la république fédérale au vu de la baisse constante des nouvelles infections. Jean Asselborn, le ministre des Affaires étrangères se dit «soulagé» par cette annonce.

L'Allemagne cesse de classer le Grand-Duché comme une zone à risque. Une décision prise mercredi par la république fédérale au vu de la baisse constante des nouvelles infections. Jean Asselborn, le ministre des Affaires étrangères se dit «soulagé» par cette annonce.

(JFC, avec DS) - La décision est tombée mercredi et l'annonce en a été aussitôt faite par le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères. En écho à la requête formulée mardi par Malu Dreyer, la ministre-présidente du land de Rhénanie-Palatinat, le gouvernement fédéral allemand retire le Luxembourg de la liste des zones à risque. Concrètement, cela signifie que les tests obligatoires pour les résidents luxembourgeois désireux de se rendre en Allemagne ne sont plus nécessaires. Plus besoin donc de devoir présenter le résultat d'un test négatif aux autorités allemandes.

Jean Asselborn (LSAP), le ministre des Affaires étrangères a exprimé mercredi son «soulagement» face à la décision de Berlin: «Il est inacceptable qu'un pays qui applique systématiquement les recommandations du CEPCM (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies), comme l'a fait le Luxembourg, se retrouve confronté à des mesures restrictives», dit-il. Il ajoute que les tests demandés par Berlin auraient représenté une «profonde coupure dans la façon dont les gens vivent ensemble». Asselborn espère donc «une coordination bilatérale plus étroite à l'avenir, ... afin qu'une telle situation ne se reproduise plus».

Il est toutefois important de noter que le portail Internet du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères fait référence au caractère provisoire de ce changement de statut: «Si un pays ou une région venaient à dépasser le nombre de 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants en cumul sur les sept derniers jours, des avertissements aux voyageurs peuvent être émis à nouveau. Cette règle s'applique actuellement au Luxembourg et à des régions d'Espagne, de Belgique, de Bulgarie et de Roumanie».

La décision de l'Allemagne se fonde sur l'évolution épidémiologique favorable au Luxembourg. Pendant deux semaines consécutives en effet, le nombre de cas positifs est resté sous la barre des 50 cas pour 100.000 habitants, seuil au-delà duquel l'Institut Robert Koch classe une région comme zone à risque. Ainsi, lors de la semaine du 10 au 16 août, la Direction de la Santé a enregistré 32,58 nouvelles infections pour 100.000 habitants, et dans la période du 3 au 9 août, le chiffre était de 47,44.

Pour rappel, l'Institut Robert Koch avait déclaré le Luxembourg zone à risque le 14 juillet dernier en raison du nombre élevé de nouvelles infections.

