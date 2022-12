Un contrôle de l'UE révèle des failles dans les contrôles à l'aéroport du Findel, la seule frontière luxembourgeoise pour les voyageurs hors de l'espace Schengen.

Le Luxembourg sommé de renforcer les contrôles au Findel

Le Luxembourg sommé de renforcer les contrôles au Findel

Le Luxembourg doit renforcer les contrôles de sa seule frontière non européenne, située à l'aéroport national, a déclaré l'Union européenne, qui lui a donné deux mois pour élaborer un plan visant à protéger la zone de libre circulation de l'UE, après avoir constaté une série de manquements.

Le Conseil européen, qui réunit les ministres des 27 pays de l'UE, a adressé plus de 30 recommandations au Luxembourg pour préserver l'espace Schengen, du nom du village luxembourgeois où a été signé, en 1985, le traité abolissant les frontières intérieures de l'Europe.

Le Grand-Duché doit «augmenter de toute urgence le nombre d'agents chargés des contrôles aux frontières», a déclaré le Conseil à la suite d'une inspection effectuée l'année dernière, et intensifier la formation des agents afin d'améliorer leur détection des faux documents.

Les contrôles frontaliers au sein de l'espace Schengen "doivent rester une exception". Cour de justice européenne

Le pays doit «sans délai» créer un centre de coordination par lequel il pourra partager des données avec d'autres autorités. Bruxelles a également demandé au Luxembourg de préciser comment il ferait face à une nouvelle «migration illégale à grande échelle», comme ce fut le cas lors de la crise migratoire de 2015.

La seule frontière extérieure du pays

La police des frontières de l'aéroport doit obtenir un accès mobile aux bases de données centrales, a indiqué l'UE, et l'agent de liaison officiel du Luxembourg avec Bruxelles doit pouvoir rechercher des personnes dans une base de données des enquêtes criminelles.

L'aéroport commercial du Findel est la seule frontière extérieure du pays dans l'espace Schengen, étant donné que ses trois voisins - la France, la Belgique et l'Allemagne - se trouvent dans la zone de libre circulation. Une personne qui passe entre les mailles du filet à l'aéroport peut accéder librement à la majeure partie du continent.

L'arrêt "kebab frontalier" est désert, à quelques mètres de la frontière entre l'Allemagne et le Luxembourg, près de Remich, où les longues files d'attente constituaient autrefois un commerce florissant. Photo: Chris Karaba

Schengen sous tension

L'une des plus grandes réussites de l'Union européenne, la zone de libre circulation, a été mise à rude épreuve au cours de la dernière décennie. Les attaques terroristes, l'afflux de réfugiés et l'apparition de la pandémie de covid-19 ont conduit les pays à réintroduire des contrôles.



L'Autriche a décidé de mettre en place des contrôles à ses points de passage avec la Slovénie et la Hongrie à la suite de la crise migratoire de 2015, lorsque plus d'un million de réfugiés - fuyant principalement la guerre en Syrie - se sont rendus en Europe.

L'apparition de la pandémie de covid-19 a incité l'Allemagne à fermer sa frontière avec le Luxembourg au printemps 2020, ce qui a conduit les habitants le long de la frontière à mettre les drapeaux en berne en signe de protestation. Plus de 200.000 travailleurs - la moitié de la population active - se rendent chaque jour au Luxembourg depuis les pays voisins.

Pourtant, les contrôles aux frontières de l'espace Schengen «doivent rester une exception» et «une mesure de dernier recours», a estimé en avril la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), basée à Luxembourg. Ces contrôles ne doivent être mis en place que pour six mois et être justifiés par une «menace grave» pour la sécurité intérieure, a déclaré la plus haute juridiction de l'UE.

Afin de protéger l'espace Schengen, l'UE a donné plus de 4.500 instructions visant à améliorer les contrôles aux frontières extérieures aux pays du bloc entre 2015 et 2019, a indiqué la Commission dans un rapport de 2020.

Un drapeau européen en berne dans le village frontalier luxembourgeois de Schengen, homonyme de l'accord de Schengen, après la fermeture de la frontière par l'Allemagne en 2020. Photo: Anouk Antony

Des déploiements supplémentaires dans l'unité de police de l'aéroport de Luxembourg, via de nouveaux agents recrutés lors d'une vague d'embauche dévoilée l'année dernière, sont à l'étude, a déclaré une porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure au Luxembourg Times.

Des plans d'action en cours d'élaboration

«Le Luxembourg n'effectue pas de contrôles aux frontières intérieures avec ses pays voisins. La frontière extérieure du Luxembourg se limite à l'aéroport de Luxembourg», a déclaré la porte-parole, ajoutant que le pays est «en train d'élaborer des plans d'action pour répondre aux critiques du Conseil».

L'appel lancé aux pays pour qu'ils renforcent leurs mesures de protection intervient dans le contexte d'une série d'informations préjudiciables concernant Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières, dont le directeur, Fabrice Leggeri, a été contraint de démissionner à la suite d'allégations de violations des droits de l'homme, de refoulements illégaux et de détournement de fonds.

L'espace Schengen comprend désormais 26 pays, dont quatre États non membres de l'UE. Une proposition d'adhésion de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Croatie doit être examinée jeudi lors d'une réunion des ministres de la justice de l'UE.



