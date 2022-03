Pour la cinquième année de suite, la Finlande trône en première place des nations les plus heureuses. Le Grand-Duché continue pour sa part de progresser dans la hiérarchie mondiale.

Luxembourg 2 min.

«World Happiness Report»

Le Luxembourg, sixième pays le plus heureux au monde

Mélodie MOUZON Pour la cinquième année de suite, la Finlande trône en première place des nations les plus heureuses. Le Grand-Duché continue pour sa part de progresser dans la hiérarchie mondiale.

Selon le «World Happiness Report», la Finlande est le pays où les habitants sont les plus heureux du monde. C'est déjà la cinquième fois de suite que le pays nordique de 5,5 millions d'habitants truste la première place du podium dans ce classement. Il a obtenu cette fois la note de 7,82/10.

L’indicateur du bien-être des résidents reste stable Fin d’année oblige, l’heure est au bilan. Le Statec s’est donc penché sur le bien-être des résidents luxembourgeois pour 2021.

Et le Luxembourg alors? Il semblerait qu'il fasse également bon vivre au Grand-Duché puisque le pays occupe la 6e place de ce classement mondial, avec une note de 7,40 sur 10, derrière le Danemark, l'Islande, la Suisse et les Pays-Bas. Soit un bond de deux places en un an. Il faut toutefois considérer ce nouveau classement avec des pincettes, puisque les résultats luxembourgeois sont encore basés sur l'enquête menée en 2019, par manque d'informations pour 2020 et 2021.

La France est 20e

Notre pays se trouve en tout cas loin devant ses voisins. L'Allemagne est classée 14e, la Belgique 19e et la France 20e. La lanterne rouge de la liste des 146 pays évalués est l'Afghanistan.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Cette année, le Rapport mondial sur le bonheur s'est penché une fois de plus sur les impacts de la crise du covid-19 sur la population mondiale. Selon les scientifiques qui ont mené l'étude, les actes solidaires ont nettement augmenté durant la pandémie. «L'aide aux étrangers, le bénévolat et les dons ont fortement augmenté en 2021 dans toutes les régions du monde, atteignant des valeurs supérieures de près de 25% à leur valeur prépandémique», ont-ils indiqué.

Les pays nordiques sur le podium

Le Rapport mondial sur le bonheur vient donc démontrer une fois de plus que la solidarité, la générosité et l'honnêteté des pouvoirs en place sont cruciales pour le bien-être de la population, comme l'a indiqué un des coauteurs du rapport.«Les dirigeants mondiaux devraient en prendre compte», a souligné Jeffrey Sachs. Les pays nordiques semblent en tout cas appliquer cette formule depuis de nombreuses années. Avant la Finlande, la Norvège avait occupé la première place du classement en 2017 et le Danemark également, durant plusieurs années.

Outre les facteurs sociaux, des valeurs telles que le produit intérieur brut, l'espérance de vie, l'existence ou non de la corruption et la liberté des individus ont été prises en compte dans le rapport.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.