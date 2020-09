Le Luxembourg se tourne vers la radio numérique

La transition vers la diffusion en norme «DAB+» (pour Digital Audio Broadcasting) est en marche. Si le déploiement d'un multiplexe numérique est envisagé pour le printemps 2021, les travaux préparatoires sont désormais entamés.

Jean-François COLIN La transition vers la diffusion en norme «DAB+» (pour Digital Audio Broadcasting) est en marche. Si le déploiement d'un multiplexe numérique est envisagé pour le printemps 2021, les travaux préparatoires sont désormais entamés.

Au Luxembourg comme ailleurs, l'embouteillage des fréquences de radio FM non seulement entache la qualité de réception des stations existantes, mais en outre il limite le développement de nouveaux programmes à large couverture. Une entrave au pluralisme médiatique à laquelle le gouvernement entend remédier via la mise en place d'une diffusion en norme numérique «DAB+» (Digital Audio Broadcasting). Son déploiement est envisagé à l'horizon du printemps 2021.

Complémentaire au réseau de radiodiffusion existant, le «DAB+» assurera une réception des programmes sans brouillage. Elle permettra en outre aux stations de radio existantes d'améliorer leur couverture. Ce d'autant qu'à partir du 21 décembre prochain, les constructeurs automobiles seront sommés d'équiper tout nouveau véhicule d'un récepteur adaptable au «DAB+». Une obligation formulée par le Code européen des communications électroniques.

Les sept avantages du «DAB+» 1. une meilleure qualité de son

2. l'absence de bruit de fond dû à une réception moyenne ou aux perturbations

3. la faculté de diffuser plus de stations

4. pas de saturation pendant les heures de grande écoute

5. la faculté de fournir des données associées plus riches («métadonnées») que le RDS: textes, images, informations diverses, sites web, trafic routier via TPEG, coordonnées GPS d'un accident lors des flashes routier

6. l'établissement automatique de la liste des stations par le récepteur

7. l'absence de perturbations en réception mobile à grande vitesse (voiture, train)

Chargé d'accompagner cette transition vers le numérique, le Service des médias et des communications du ministère d'État lance à partir de ce vendredi une étude préparatoire afin d'en analyser tous les prérequis techniques et financiers. Une étude à laquelle les radiodiffuseurs sont étroitement associés, au même titre que l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) et l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA).

