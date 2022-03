Le Luxembourg travaille d'arrache-pied à la mise à disposition d'hébergements pour les réfugiés ukrainiens. Sur 800 lits, la moitié est déjà occupée, a indiqué le ministre Jean Asselborn ce mercredi matin lors d'un point presse.

Luxembourg 4 min.

Conflit Ukraine-Russie

Le Luxembourg se prépare à un afflux massif de réfugiés

Le Luxembourg travaille d'arrache-pied à la mise à disposition d'hébergements pour les réfugiés ukrainiens. Sur 800 lits, la moitié est déjà occupée, a indiqué le ministre Jean Asselborn ce mercredi matin lors d'un point presse.

(tb avec Michèle Gantenbein) Les préparatifs pour l'accueil de l'afflux attendu de réfugiés en provenance d'Ukraine battent leur plein. Les premiers réfugiés sont notamment accueillis ce mercredi après-midi à Differdange. Selon le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration Jean Asselborn (LSAP), le Luxembourg dispose, en matière de premier accueil, de sept structures avec 803 lits, dont 378 sont déjà occupés. Parmi les exilés, on compte 25 enfants en bas âge, âgés de un à trois ans, et 95 mineurs âgés de trois à 18 ans.

Le réseau d’hébergement de l'ONA affiche déjà complet A l'heure où des millions de réfugiés ukrainiens se trouvent actuellement en Europe ou aux portes de celle-ci, il est important de connaître les capacités d'accueil du Luxembourg.

Entre 500 et 1.000 personnes pourront être accueillies dans un hall qui sera construit non loin de la ville de Luxembourg.

Afin de faire de la place pour les réfugiés ukrainiens, environ 70 demandeurs d'asile, appelés «Dublinés», ont déménagé de la Structure d'hébergement d'urgence Kirchberg (SHUK), qui dispose de 200 lits, vers la structure au Findel. Trois groupes s'y trouvent désormais : les «Dublinés» qui ont quitté le SHUK, les familles de réfugiés provenant d'Ukraine et les sans-abri qui y passent la nuit et doivent quitter la structure pendant la journée.

Jean Asselborn a souligné que les groupes étaient logés séparément dans des bâtiments différents. Il est également faux, comme l'a affirmé mercredi une lettre de lecteur dans le Luxemburger Wort, que les réfugiés doivent quitter la structure pendant la journée. «Les familles dublinées et ukrainiennes peuvent rester dans la structure 24 heures sur 24 et sept jours sur sept», a-t-il ajouté.

Les communes solidaires avec les réfugiés ukrainiens Ce lundi, le Syvicol a appelé les communes à se montrer solidaires en se mobilisant pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Un message de générosité suivi par plusieurs d'entre elles.

En collaboration avec les municipalités, le gouvernement est en train d'organiser des hébergements dans lesquels les personnes pourront rester à plus long terme. À court terme, douze structures, dont des hôtels et des centres culturels, devraient être disponibles. Des bâtiments publics ou des auberges de jeunesse devraient également être mis à disposition. Le ministre ne peut pas donner d'informations sur le nombre de communes et les capacités à l'heure actuelle. Tout cela est encore en cours d'élaboration. Les discussions avec les communes sont en cours.

Jean Asselborn a lancé un appel aux familles qui souhaitent organiser des transports de réfugiés. Elles sont invitées à se manifester auprès du service de l'immigration à l'adresse électronique transport.ukraine@mae.etat.lu. «Nous voulons que les gens nous contactent pour que nous puissions coordonner cela ensemble», a déclaré le ministre Asselborn. Les personnes qui souhaitent accueillir des réfugiés doivent en outre s'informer auprès de la hotline 621 796 780 ou sur ukraine@zesummeliewen.lu, «afin que les choses se déroulent de manière ordonnée».

Enregistrement des réfugiés

Toutes les personnes arrivant dans le pays depuis l'Ukraine doivent s'enregistrer auprès du service de l'immigration à l'adresse suivante : immigration.desk@mae.etat.lu. Ceux qui accueillent des réfugiés à titre privé doivent veiller à ce qu'ils s'inscrivent auprès de l'autorité par courrier électronique. Une fois que l'autorité a recueilli leurs données, elle leur envoie une invitation à un rendez-vous. Jean Asselborn a déconseillé de se présenter personnellement à l'autorité sans rendez-vous.

Comment apporter de l'aide aux civils ukrainiens? Associations, municipalités, ONG... Les appels aux dons se multiplient dans la Grande Région, permettant à chaque habitant qui le souhaite d'apporter de l'aide aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre.

Les réfugiés ukrainiens bénéficient d'une protection temporaire. Cette protection s'applique à toutes les personnes qui vivaient en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, donc également aux non-Ukrainiens. La protection temporaire est valable pour l'instant jusqu'au 4 mars 2023 et peut être prolongée.

Les personnes bénéficiant de ce statut ont droit à la nourriture, aux vêtements, au logement, aux soins médicaux et au matériel scolaire. Les adultes obtiennent un permis de travail et peuvent s'inscrire à l'Adem, suivre une formation et des cours de langue.

D'ici fin mars, un «guichet unique» sera mis en place dans la capitale pour les réfugiés d'Ukraine, où ils pourront obtenir toutes les informations nécessaires.

Informations importantes Les réfugiés d'Ukraine doivent se présenter au service de l'immigration : immigration.desk@mae.etat.lu. Ils recevront ensuite une invitation à un rendez-vous de la part de l'autorité. Les particuliers qui souhaitent apporter leur aide peuvent contacter la hotline mise en place par Caritas et la Croix Rouge (621796780) ou se rendre sur ukraine@zesummeliewen.lu. Les réfugiés en route vers le Luxembourg peuvent obtenir des informations au 00352/2478 2386 ou sur assistance.consulaire@mae.etat.lu. Les personnes qui souhaitent organiser un transport privé de l'Ukraine vers le Luxembourg sont priées de s'inscrire au préalable à l'adresse transport.ukraine@mae.etat.lu pour une coordination. Site Internet pour les dons en nature : www.spendchen.lu

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.