Le Luxembourg se classe 8e dans un indice de l'Etat de droit

Alors que l'État de droit s'effrite au niveau mondial, le Luxembourg a réussi à maintenir son excellent score au sein de l'indice de l'État de droit concocté par le World Justice Project.

Pour la cinquième année consécutive, l'État de droit recule à travers le monde. Un constat publié ce mardi 3 janvier par le World Justice Project (WJP), une organisation internationale qui se penche chaque année sur le sujet à travers la publication d'un indice.

Le Luxembourg, lui, tire aisément son épingle du jeu. Il maintient, pour 2022, sa position de 8e pays, avec un score de 0,83, 0 étant le score le plus faible, et 1 le plus élevé. Les Pays-Bas, la Norvège, et la Finlande se partagent le haut du classement, tandis que Haïti, l'Afghanistan, le Cambodge, ou encore la République démocratique du Congo se retrouvent en bas de la liste.

Qu'est-ce que l'État de droit? Selon le WJP, l'État de droit est «un système durable de lois, d'institutions, de normes et d'engagement communautaire qui offre: la responsabilité, des lois justes, un gouvernement ouvert et une justice accessible et impartiale».

Pour classer ces 140 pays, le WJP a passé au peigne fin les systèmes judiciaires de chaque territoire, en analysant huit facteurs et 44 sous-facteurs. Si, globalement, l'État de droit s'est donc effrité au cours de l'année 2022, la situation est moins dramatique que lors de la pandémie, qui avait entrainé de multiples interférences avec la justice. Pourtant, les deux tiers des pays dont les scores avaient diminué en 2021, ont continué leur chute en 2022. «Au fond, l'État de droit est une question d'équité, c'est-à-dire de responsabilité, d'égalité des droits et de justice pour tous - et un monde moins juste est forcément plus instable», a commenté Elizabeth Andersen, directrice exécutive de l'organisation.

Le niveau de corruption, l'ordre et la sécurité, ou encore la transparence des gouvernements ont été pris en compte dans l'établissement des scores. Le Grand-Duché s'est particulièrement démarqué dans la catégorie «ordre et sécurité», où il a été classé 2e avec un score de 0,93. Un résultat qui s'explique notamment par l'absence totale de conflit civil, et les faibles niveaux de criminalité.

En ce qui concerne les droits fondamentaux, le pays arrive 6e grâce à son score particulièrement élevé dans les sous-catégories droit à la vie et droit à la sécurité. Le Luxembourg est également 6e pour son application de la réglementation. En revanche, pour les catégories «contraintes sur le pouvoir du gouvernement» et «justice pénale», le pays obtient des scores moins élevés, se classant 13e. Une place moins satisfaisante, qui reste cependant bien au-dessus des moyennes régionales et mondiales.

