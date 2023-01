Ouvert depuis 2017 après l'observation d'une centaine d'autres science center à travers le monde, le LSC a convié la presse pour dresser son bilan de l'année 2022. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les voyants sont au vert.

Bilan et perspectives

Le Luxembourg Science Center attend 85.000 visiteurs pour 2023

C'est avec autant d'étoiles dans les yeux que l'on peut en observer dans le planétarium installé en décembre 2021 que le directeur Nicolas Didier a accueilli la presse ce jeudi pour parler du Luxembourg Science Center (LSC).

Une incursion au planétarium de Differdange L'été n'est pas terminé et il est encore possible de faire quelques activités alliant l'utile à l'agréable pour que vos têtes blondes s'habituent à un retour à l'apprentissage en douceur. Cap sur le Luxembourg Science Center.

Nous vous l'avions présenté à l'été 2022, le centre, basé à Differdange, est à bien des égards l'endroit idéal pour observer et découvrir des phénomènes scientifiques tout en s'amusant. Et c'est sans concurrence à plus de 600km à la ronde qu'il règne en maître en la matière.

Actuellement, il propose une centaine de «stations expérimentales», comprenant chacune des écrans tactiles disponibles en cinq langues, afin de fournir des indications aux petits et aux grands enfants. Le tout sans oublier les shows proposés, et pour lesquels il faut impérativement s'inscrire en amont de sa visite sur le site internet du science center.

«Le centre, c'est finalement un grand outil pour transmettre des connaissances, et pas seulement aux enfants. Ce que l'on souhaite, c'est aussi capter ceux qui n'auraient pas eu le déclic des sciences à l'école et leur rendre tout cela accessible, pour leur prouver qu'ils ne sont pas plus bêtes que d'autres.»

Et c'est toute une équipe de médiateurs scientifiques passionnés qui rend cette volonté tangible. Pour preuve, l'année 2022 a totalisé 65.000 visiteurs, comprenant 42.000 particuliers, 21.000 écoliers et étudiants et 2.000 groupes.

300.000 visiteurs depuis 2017

Pour les visites scolaires, Nicolas Didier précise d'ailleurs «que leur nombre est enfin revenu au niveau pré-covid, avec une augmentation de 31% pour les écoles fondamentales et 93% des écoles étrangères».

Autant de bons chiffres dont le science center peut se réjouir, tout en sachant que le nombre de visiteurs particuliers a littéralement doublé par rapport à l'année 2021, et carrément triplé au regard des chiffres de 2019.

Evolution du nombre de visiteurs du LSC par pays entre 2021 et 2022 Luxembourg, +30%

France, +170%

Belgique, +195%

Allemagne, +450%

«Fait d'importance, chaque mois a d'ailleurs attiré plus de visiteurs particuliers que son meilleur mois correspondant!», a même précisé le directeur du LSC, ajoutant à titre d'exemple que «les vacances scolaires d'hiver 2022 ont même attiré trois fois plus de visiteurs qu'en 2021!».

Des vacances scolaires qui sont finalement les points d'orgue du science center, qui ne ferme qu'en tout seulement trois jours par an. «Quand il pleut, nous avons plus de visiteurs, quand il fait chaud bien moins, mais quand il fait chaud trop longtemps, la jauge des visiteurs augmente en flèche!» Au total, ce sont finalement un peu plus de 300.000 visiteurs qui ont arpenté le centre depuis son ouverture.

De nouvelles stations en approche

Pour l'équipe en place, il en va donc d'un objectif capital pour maintenir cette vitesse de croisière en termes de public, «maintenir l'effet wow» qui a déjà poussé certains autres science center à les contacter «pour discuter». Pour y parvenir, elle mise donc sur cinq nouvelles stations, ainsi qu'un nouveau show qui feront leur apparition au fil de l'année.

Une glove box, c'est quoi?* Il s'agit d'une enceinte complètement étanche qui permet de manipuler des objets dans une atmosphère particulière. Des gants montant jusqu'aux épaules sont fixés à une des parois.

Au programme, conversation vocale avec une intelligence artificielle, mise en place d'une station dédiée à l'observation de la vie en fourmilière comparée à notre société humaine, mais aussi l'installation d'une glove box* en partenariat avec l'ambassade américaine.

L'hydrogène, sur lequel mise d'ailleurs le gouvernement comme énergie renouvelable de demain, sera également à l'honneur, avec la création d'une cellule qui permettra de recharger son téléphone portable. Des médiateurs scientifiques travaillent aussi sur une station de découpe à eau que les journalistes ont pu voir en primeur.

Enfin, le dernier show à la carte est orienté biologie, avec l'anatomie du cerveau expliquée pour le grand public. Autant de nouveautés à venir qui devraient permettre au Luxembourg Science Center d'atteindre les 85.000 à 90.000 visiteurs souhaités pour 2023.

