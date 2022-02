Le Luxembourg s'inquiète d'anomalies sur des circuits de refroidissement qui ont été détectées à la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle.

Le Luxembourg s'inquiète à propos de la centrale de Cattenom

Simon Laurent MARTIN Le Luxembourg s'inquiète d'anomalies sur des circuits de refroidissement qui ont été détectées à la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle.

Le débat autour de la centrale nucléaire de Cattenom continue de faire couler beaucoup d'encre. Cette fois-ci, c'est le Luxembourg qui s'inquiète des récents évènements qui ont touché le parc nucléaire français. En effet, récemment, nous avons appris que cinq réacteurs sur les 56 que compte l'Hexagone sont touchés par un problème de corrosion des circuits de secours destinés à refroidir les réacteurs.

Or, ces mêmes circuits se trouvent au sein de la centrale de Cattenom, située à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise. De quoi alarmer les ministres luxembourgeois de l'Environnement et de l'Energie Carole Dieschbourg et Claude Turmes (Déi Greng). Ces derniers ont adressé un courrier à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) afin d'obtenir des précisions sur ces problèmes.

Interrogée par nos confrères du Républicain Lorrain, la ministre de l'Environnement a justifié ce courrier. «Nous nous interrogeons sur ces problèmes de corrosion apparus récemment. D'autant que nous avons pu lire dans la presse qu'ils ont été qualifiés de ''sérieux'' par le président de l'ASN, précisant que cette anomalie possédait ''potentiellement un caractère générique''. Or, ceux de Cattenom font partie de cette même famille de réacteurs. Un travail d’expertise va être mené, nous voulons savoir dans quels délais. Pour nous, au Luxembourg, c'est une question essentielle de sécurité», a détaillé la ministre.

L'EDF, qui se charge de la production et de la distribution en France, avait défendu la centrale lorraine il y a quelques jours. L'entreprise, dont les propos avaient été relayés dans le Républicain Lorrain se voulait rassurante avant tout. «Nous n’avons pas d'indice qui nécessiterait d'arrêter nos réacteurs dans l'immédiat. L'unité de production n°2 a d’ailleurs été recouplée début janvier au réseau électrique après son arrêt programmé pour maintenance et après autorisation de l’ASN», indiquait-elle.

Rappelons également que le Luxembourg vise une neutralité climatique d'ici 2050 grâce notamment à l'éolien en mer. De son côté, la France souhaite continuer à développer son parc nucléaire dans le futur. «Pour nous, il est très clair que le nucléaire ne nous aidera pas à surmonter la crise climatique. La position du Luxembourg vis-à-vis de Cattenom n'a pas changé. En cas d'accident, une grosse partie de la population luxembourgeoise est en première ligne.»

