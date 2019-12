En attendant que l'exploitation minière des astéroïdes devienne une réalité pour le Luxembourg, une planète géante vient d'être baptisée officiellement du nom de la Pétrusse. Son étoile porte le nom originel de la Ville de Luxembourg.

Le Luxembourg s'exporte dans l'espace

Maurice FICK En attendant que l'exploitation minière des astéroïdes devienne une réalité pour le Luxembourg, une planète géante vient d'être baptisée officiellement du nom de la Pétrusse. Son étoile porte le nom originel de la Ville de Luxembourg.

Décidément le Luxembourg a de plus en plus la tête dans les nuages. Les premiers cours du master interdisciplinaire d'espace ont démarré à l'Université, le centre de recherches spatiales européen va s'installer au Luxembourg et voilà qu'à 160 années-lumière de notre Soleil, une exoplanète et une étoile portent des noms typiquement luxembourgeois.

Les noms de Lucilinburhuc et de Peitruss retenus pour l'étoile et la planète attribuées au 🇱🇺 dans le cadre du 💯 anniversaire @IAU_org @IAU_Outreach. Félicitations à la classe 3eB du Lycée classique d'Echternach. Pour plus de détails : https://t.co/QnEg3RamBL pic.twitter.com/vbLlZNF0Fj — MNHNL - natur musée (@naturmusee) December 17, 2019

Pour être précis, l'étoile HD 45350 de la constellation du Cocher «portera dorénavant le nom d'usage Lucilinburhuc faisant référence au nom de la forteresse fondée en 963 par le comte Sigefroid. Sa planète géante gazeuse est nommée Peitruss en hommage à la rivière Pétrusse qui contourna jadis la forteresse», indique le Musée national d'histoire naturelle.

Ces noms, soumis par les élèves de la classe de 3eB du Lycée classique d'Echternach, ont été retenus par le comité de pilotage international de l'opération IAU100-NameExoWorld, comme dévoilé ce mercredi à Paris. Pour commémorer son centième anniversaire l'Union Astronomique Internationale (UAI) avait lancé il y a un an sa campagne «Nommez une planète».

La constellation du Cocher, Auriga de son nom latin.

Comme 109 autres pays, le Luxembourg a organisé une campagne publique pour baptiser des exoplanètes. C'est seulement la seconde fois dans l'Histoire qu'une campagne publique a été menée pour nommer des étoiles et des exoplanètes. Dans les 110 pays participants, 360.000 propositions de noms ont été soumises.

Plus grande société d'astronomie professionnelle au monde L'UAI est l'organisation astronomique internationale qui rassemble plus de 13.500 astronomes professionnels dans plus de 100 pays à travers le monde. Sa mission et de promouvoir et de défendre l'astronomie sous tous ses aspects, notamment la recherche scientifique, l'enseignement, et le développement, à travers la coopération internationale. C'est aussi l'autorité reconnue internationalement pour assigner une désignation aux objets célestes et les reliefs de leur surface.