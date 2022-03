La première stratégie spatiale de défense du Luxembourg a été présentée ce lundi 28 février par le ministre de la Défense, François Bausch. Elle s'articule notamment autour du développement des capacités spatiales nationales.

Le Luxembourg s'apprête à se défendre... dans l'espace

La première stratégie spatiale de défense du Luxembourg a été présentée ce lundi 28 février par le ministre de la Défense, François Bausch. Elle s'articule notamment autour du développement des capacités spatiales nationales.

Qualifié de «véritable enjeu de sécurité nationale» par François Bausch, l'espace est désormais au cœur d'une stratégie nationale de défense. Cette dernière a été dévoilée ce lundi, tandis que le contexte international restait tendu, en raison du conflit opposant l'Ukraine à la Russie.

Si une utilisation pacifique de l'espace devait être garantie, grâce, notamment, au Traité de l'espace de l'ONU, signé en 1967, l'augmentation de son nombre d'utilisateurs augmente la probabilité que des conflits éclatent. «L'espace est devenu un environnement de plus en plus contesté, compétitif et congestionné», illustre François Bausch. Un constat qui a poussé la création de cette première stratégie de défense spatiale au Luxembourg.

Cette dernière repose d'une part sur le satellite de communication GovSat1, lancé en 2018, qui permet une communication sécurisée. Ce dispositif a notamment été utilisé lors d'interventions de l'ONU au Mali et au Mozambique, et sert actuellement à l'OTAN dans le cadre du conflit russo-ukrainien, afin d'assurer une connexion internet sécurisée.

Mais cette stratégie s'appuiera également sur d'autres satellites, comme LUXEOSyS, un satellite d'observation de la Terre dont le lancement est prévu en 2023. Ces deux dispositifs seront, à terme, complétés par d'autres satellites. L'objectif poursuivi par le développement de cette stratégie doit être atteint en 2030: la défense luxembourgeoise veut se placer en tant que «partenaire de référence fiable dans le domaine de l'espace».

Une coopération internationale

Concrètement, cette stratégie ne vise donc pas à répondre seulement aux besoins nationaux, mais elle contribuera également à ceux d'organisations internationales, comme l'OTAN ou l'UE, et de pays alliés. Le ministre de la Défense a notamment souligné que ce plan «devrait contribuer à garantir un accès ainsi qu'une utilisation pacifique et durable de l'espace, dans le respect du droit international, tout en s'appuyant sur les compétences du secteur spatial luxembourgeois».

Quatre objectifs sont ainsi poursuivis par cette stratégie, à savoir la consolidation des capacités spatiales actuelles, l'augmentation de leur résilience et le développement de nouveaux systèmes; le soutien de la liberté d'action dans et à partir de l'espace; la favorisation de la coopération nationale et internationale; et l'attraction et la fidélisation d'une main-d'œuvre qualifiée et motivée.

Pour François Bausch, «dans le domaine spatial, le Luxembourg peut avoir un impact et apporter sa juste contribution à l'effort global en matière de sécurité et de défense». Selon le ministre, les dépenses de défense du Luxembourg représentaient 0,3% du PIB en 2013, elles pèsent désormais 0,7%.

