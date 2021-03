La ministre de la Santé confirme que plusieurs centaines de doses de vaccins produits par le laboratoire suédois ont été mises de côté. Cela en raison de problèmes de coagulation chez certains sujets vaccinés avec un lot précis.

Le Luxembourg retire un lot de vaccins AstraZeneca

Patrick JACQUEMOT La ministre de la Santé confirme que plusieurs centaines de doses de vaccins produits par le laboratoire suédois ont été mises de côté. Cela en raison de problèmes de coagulation chez certains sujets vaccinés avec un lot précis.

Alors que le Luxembourg attendait plus de 18.000 doses AstraZeneca ce mois-ci, un doute plane désormais sur l'administration de ces vaccins anti-covid. Ainsi, le quotidien britannique The Guardian annonçait ce matin que cinq pays seraient en passe de ne plus utiliser temporairement cette formule pourtant validée par l'Agence européenne des médicaments. En cause : des décès qui auraient été causés par l'administration de ce vaccin.

Pour mars, l'UE promet quatre millions de vaccins en plus Et toutes ces doses anti-covid proviendront de BioNTech/Pfizer. L'annonce de ce surcroît de livraisons a été faite, mercredi, par la présidente de la Commission européenne.

Officiellement, ce jeudi matin, le Danemark a été le premier à suspendre «par précaution et jusqu'à nouvel ordre» l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Cette décision intervient «après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca», a indiqué l'Agence nationale de la Santé, tout en soulignant qu'«à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins».

Selon The Guardian, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie pourraient faire de même. Mais le journal anglais ajoutait le Luxembourg à cette liste. Information qu'a en partie confirmée la ministre de la Santé, jeudi matin. Paulette Lenert (LSAP) assurant qu'effectivement un lot de flacons délivrés par AstraZeneca avait bien été mis en dehors du circuit de la campagne de vaccination au Grand-Duché. D'après nos renseignements, il s'agirait de 4.800 doses. Aucun résident ni personnel de santé frontalier n'aurait été vacciné avec une dose issue du lot préoccupant.

Déjà mercredi, il avait été question que l'Autriche fasse de même. Là encore, des patients (quatre) avaient été diagnostiqués avec des conditions dangereuses de coagulation du sang après avoir reçu le vaccin. L'organisme européen de surveillance des médicaments a d'ores et déjà déclaré qu'une enquête préliminaire avait montré que le lot de vaccins utilisé en Autriche n'était probablement pas à l'origine du décès d'une infirmière de 49 ans qui avait reçu un vaccin.

L'infirmière semble être décédée d'une thrombose multiple (formation de caillots de sang dans les vaisseaux sanguins) dix jours après avoir été piquée, a indiqué l'Agence européenne des médicaments (EMA). Un deuxième patient a été diagnostiqué avec une embolie pulmonaire mais il est maintenant en voie de guérison. Mardi, deux autres cas de coagulation avaient été identifiés chez des patients ayant reçu une dose du même lot.

L'EMA a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucune preuve que le vaccin ait causé ces troubles et que la thrombose ne figurait pas parmi les effets secondaires potentiels du vaccin. Elle a précisé que le lot étiqueté ABV5300 comprenait un million de doses et avait été livré dans 17 pays de l'Union européenne. C'est ce lot dont le Luxembourg se méfie actuellement, en attendant les conclusions définitives de l'EMA.

En attendant le quatrième vaccin? L'annonce concernant les doutes sur AstraZeneca intervient le jour où l'Agence européenne des médicaments doit rendre sa décision sur le déploiement du vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson au sein de l'Union. Le point sur ce qu'il faut en savoir.

Ce vaccin présente plusieurs avantages logistiques. Il ne nécessite qu'une seule injection. Cela alors que les formules développées par Pfizer/BionTech, Moderna et AstraZeneca se prennent en deux doses espacées de plusieurs semaines. De plus, il peut être conservé durant 3 mois à des températures de réfrigérateur standard, ce qui facilite sa distribution.

Son efficacité a été testée lors d'essais cliniques sur environ 40.000 personnes âgées de 18 ans ou plus dans plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, le Mexique, le Brésil et l'Afrique du Sud. Le vaccin s'est révélé efficace à 85% pour empêcher les formes graves du covid-19, une donnée cruciale car c'est ce qui évite les hospitalisations et les décès.

Ce sérum est actuellement employé aux Etats-Unis, au Canada et en Afrique du Sud.

