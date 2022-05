Le pays a cependant enregistré la plus forte baisse du nombre de ruptures de mariage en 2020.

Le Luxembourg reste l'un des champions européens du divorce

Les Européens se marient de moins en moins, mais sont de plus en plus nombreux à divorcer. Et cela fait déjà un certain nombres d'années que la tendance persiste. Les dernières statistiques à ce sujet compilées par Eurostat viennent une fois de plus le démontrer. En 2020, il y a eu quelque 1,4 million d'unions célébrées en 2020 en Europe. Soit 3,2 mariages pour 1.000 habitants. Ce qui est bien loin des huit unions pour 1.000 habitants enregistrées en 1964.

Par rapport à 2019 (4,3 mariages pour 1.000 habitants), ce nombre est en diminution. Sans doute faut-il y voir là les effets de la pandémie qui, rappelons-le, a déferlé sur la planète début 2020. Les confinements successifs qui ont provoqué diverses fermetures et de nombreuses restrictions dans les contacts sociaux ont rendu l'organisation de mariages particulièrement complexe.

La même année en 2020, près de 800.000 divorces ont été prononcés en Europe, selon Eurostat. Depuis 1964, le taux de divorces a doublé, passant de 0,8 à 1,6 pour 1.000 habitants. «Une partie de cette augmentation peut être due au fait que dans plusieurs États membres de l'UE, le divorce a été légalisé au cours de cette période», commente Eurostat. C'est le cas par exemple en Italie, en Espagne, en Irlande ou encore à Malte.

Les mariages ont du succès en Hongrie

En Europe, les champions de l'amour sont les Hongrois. Ce sont eux qui se sont mariés le plus en 2020 (6,9 mariages pour 1.000 habitants). A l'extrémité, on retrouve l'Italie (1,6 union pour 1.000 habitants), le Portugal (1,8), l'Espagne et l'Irlande (1,9).

Au Luxembourg, le taux de mariage en 2020 était légèrement inférieur à la moyenne européenne (2,9 contre 3,2). Et, sans grande surprise, les amoureux ont été moins nombreux aussi à s'unir durant cette année de pandémie.

Chez nos voisins, le mariage a surtout la cote en Allemagne (4,5). La Belgique est juste derrière le Luxembourg (2,8) tandis que la France plafonne à 2,2 mariages pour 1.000 habitants.

Une baisse en 2020

Malgré que le Grand-Duché a enregistré la baisse du nombre de divorces la plus importante d'Europe en 2020 (-0,8 point), le taux luxembourgeois, qui atteint 2,3, reste l'un des plus élevés d'Europe. Il est bien supérieur également au taux des pays voisins (1,7 pour l'Allemagne et 1,8 pour la Belgique, les chiffres français n'étant pas disponibles).

Seuls le Danemark, la Lituanie, la Lettonie (2,7), la Suède (2,5) et la Finlande (2,4) enregistrent un taux de divorce supérieur. C'est Malte qui comptait le moins de ruptures de mariage en 2020, avec 0,5 désunion pour 1.000 habitants.

En comparaison avec 2019, les divorces ont été moins nombreux en 2020 au Luxembourg. Peut-être faut-il y voir là un effet inattendu de la pandémie, qui a contribuer à rapprocher certains couples au lieu de les séparer...

