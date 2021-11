Le Grand-Duché offrira 50.000 vaccins supplémentaires au dispositif de redistribution de doses anti-covid aux pays les plus démunis face à la pandémie.

Le Luxembourg renforce sa participation à Covax

Sur les quelque 2,8 millions de vaccins anti-covid commandés ou préréservés par le Luxembourg, tous ne sont pas destinés à la campagne vaccinale nationale. Une part est en effet dédiée à l'action de coopération internationale en matière de diffusion des doses nécessaires à l'immunisation des populations à travers le monde. Ainsi, depuis 2020, Covax a été mis en place et le Grand-Duché a choisi d'y participer en offrant une participation sur sa commande passée via la Commission européenne.

L'A400M luxembourgeois fait preuve de générosité L'avion militaire vient d'être mobilisé à destination du Burkina Faso pour une opération humanitaire. Dans les soutes de l'Airbus, du matériel de stockage pour recevoir, notamment, des vaccins anti-covid.

Jusqu'à présent, Paulette Lenert et Franz Fayot avaient évoqué deux chiffres pour évoquer Covax. Le montant de la participation luxembourgeoise (2 millions d'euros) et son équivalence en nombre de doses redistribuées dans des Etats en voie de développement (350.000 doses). Mais ce dernier chiffre vient d'être révisé à la hausse, passant officiellement à 400.000. Les ministres de la Santé et de la Coopération viennent de l'indiquer à la députée Nathalie Oberweis (déi Lénk) qui les interrogeait à ce sujet.

Des paroles ou des actes L'Organisation mondiale de la Santé vient de rappeler à l'ordre les 20 pays les plus riches du globe. En effet, les Etats du G20 s'étaient engagés à faire don de plus de 1,2 milliard de doses de vaccin au dispositif Covax. Mais jusqu’à présent, seules 150 millions ont été livrées... «Pour la plupart des dons, nous n’avons pas de calendrier. Nous ne savons pas ce qui va arriver et quand », a regretté le chef de l’OMS.

Mais, la solidarité luxembourgeoise en matière de lutte contre l'épidémie ne s'arrêtera pas là. En témoigne le don de 56.000 doses au Cap-Vert cet été. Cette quantité vient ainsi en plus des cargaisons attribuées au dispositif Covax, assurent les deux ministres socialistes.

En effet, le «mécanisme de donation Covax» ne prend en compte que des «doses de vaccin non encore livrées aux États donateurs», et les vaccins offerts à Santiago étaient, eux, stockés au Grand-Duché. Ils n'ont donc pas été intégrés au dispositif mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, mais via une opération diligentée «par le mécanisme de protection civile de l’Union européenne», ont précisé les ministres dans une réponse parlementaire.

Par ailleurs, la solidarité s'exprime aussi par l'envoi de matériels. Un récent envoi d'une cargaison de réfrigérateurs spécialement équipés pour le stockage de vaccins en direction du Burkina Faso l'a démontré. Tout comme le Luxembourg continue à accueillir dans ses hôpitaux des patients infectés par le virus et issus des pays voisins. Cela avait été le cas à une douzaine de reprises avec la France, au cours de la première vague de contamination. Cela a été à nouveau le cas, dans les jours passés, avec la prise en charge d'un malade belge dans un service de soins intensifs à Luxembourg.





