Le Luxembourg recueillera dix réfugiés mineurs

«Au 21e siècle, on ne devrait pas jouer avec la vie des gens qui sont dans la misère», estime Jean Asselborn. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé au conseil extraordinaire consacré à la crise migratoire à la frontière gréco-turque que son pays accueillera dix enfants non accompagnés.

Si «ouvrir les frontières n'est pas une solution» car cela sèmerait notamment «le chaos dans les Balkans», comme Jean Asselborn l'a affirmé pas plus tard que mardi 3 mars, alors il faut soutenir activement la Grèce. Le pays est une nouvelle fois accablé par l'afflux massif de migrants à ses frontières depuis que la Turquie a décidé de les ouvrir à la fin de la semaine passée.

8 Des protestants criaient des slogans et brandissaient des banderoles pour exiger l'ouverture des frontières de l'Europe, mercredi 4 mars devant le Conseil européen à Bruxelles. Photo: AFP

Athènes fait face à la pression mais le chantage d'Ankara, dénoncé par plusieurs dirigeants européens -dont Jean Asselborn- met les 27 Etats membres de l'UE au pied du mur. Au conseil Justice et Affaires intérieures extraordinaire consacré à la situation des réfugiés et migrants à la frontière turco-grecque, mercredi à Bruxelles, les 27 ont discuté des différentes mesures que l'Union européenne pouvait prendre pour améliorer la situation sur le terrain.

Le ministre des Affaires européennes luxembourgeois a exprimé sa solidarité avec la Grèce et la Bulgarie et a soutenu l'idée de déployer des effectifs et des moyens supplémentaires. Etant aussi d'avis que «l'Union européenne doit venir en aide à la Grèce», Jean Asselborn a proposé que chaque Etat membre participe à la relocalisation de mineurs non accompagnés pour essayer de résoudre la crise humanitaire sur les îles grecques.

“Es ist unmenschlich und uneuropäisch, die Augen zu schließen. Jedes Mitgliedsland der #EU hat seine Pflichten. Als #Europäer müssen wir es schaffen, den Griechen konkret zu helfen, und dies im Einklang & Respekt der Genfer Konvention.“



Pour agir par l'exemple, il a annoncé que «le gouvernement se tient prêt à accueillir dix mineurs non accompagnés». Bien que reconnaissant les efforts de la Turquie en matière d'accueil et d'hébergement d'un grand nombre de réfugiés sur son sol, la décision unilatérale prise par le gouvernement turc d'ouvrir les frontières vers l'Europe «relève du chantage et ferme davantage les portes de l'Union européenne, au lieu de les ouvrir».