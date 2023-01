Contrairement à de nombreux pays européens qui sont touchés par de très nombreux cas, un seul foyer de grippe aviaire a été détecté en 2022 au Grand-Duché sur des oies vivant en semi-liberté.

Le Luxembourg quasiment épargné par la grippe aviaire

Contrairement à de nombreux pays européens qui sont touchés par de très nombreux cas, un seul foyer de grippe aviaire a été détecté en 2022 au Grand-Duché sur des oies vivant en semi-liberté.

«Une hécatombe.» Ce sont les mots utilisés par la ligue de protection des oiseaux pour qualifier l'épidémie de grippe aviaire qui sévit sur le continent européen depuis plus d'un an. Le virus fait non seulement des ravages dans les élevages de volailles mais aussi parmi la faune sauvage. Environ 50 millions de volailles ont été abattues dans les élevages infectés par le virus, relève le député LSAP Mars Di Bartolomeo, dans sa question parlementaire adressée au ministre de l'Agriculture.

Le Vieux continent connaît ainsi l'épidémie de grippe aviaire «la plus dévastatrice» jamais observée sur son sol, ont indiqué les autorités sanitaires en décembre. De très nombreux pays européens sont touchés.

Qu'en est-il du Luxembourg? Il semblerait que le pays soit relativement épargné jusqu'à présent par le virus, selon Claude Haagen, qui parle d'une situation qui «se présente de façon plutôt favorable au Luxembourg».

Cinq volailles positives

Un seul foyer de grippe aviaire, à Useldange, a été détecté au cours de l'année 2022, «sur des oies vivant en semi-liberté chez des particuliers avec un accès à un cours d'eau», souligne le ministre de l'Agriculture. Les oies ont été probablement infectées par le virus au contact d'oies sauvages.

Les volatiles atteints par le virus ont été analysés en laboratoire. Cinq animaux «ont été détectés positifs», précise Claude Haagen.

Le Luxembourg a mis en place diverses mesures pour éviter que les cas de grippe aviaire ne se multiplient dans les cheptels de volaille, pour empêcher les volailles domestiques d'entrer en contact avec des oiseaux sauvages. Ainsi, les animaux ont été confinés «à l'intérieur des bâtiments ou sur des parcours extérieurs protégés par des filets». Le nourrissage et l'abreuvement doivent se faire «à l'intérieur des locaux» et toute mortalité anormale doit être déclarée, «en vue de confirmer ou infirmer une infection avec le virus de la grippe aviaire».

La situation en France et en Belgique En France, la situation s'est détériorée depuis le mois d'août et a empiré ces dernières semaines. À la date du 12 janvier, 273 foyers en élevage ont été confirmés depuis le 1er août, rapporte le ministère de l'Agriculture français. Les cas sont principalement concentrés dans la région Pays de la Loire. Des mesures spécifiques de prévention ont été prises. «Sur l'ensemble du territoire métropolitain, toutes les volailles doivent être mises à l'abri et les rassemblements de volailles sont interdits», indique le ministère de l'Agriculture sur son site internet. La ligue de protection des oiseaux estime cependant que ces mesures ne sont pas suffisantes pour contrer le virus et réclame des «mesures pérennes». En Belgique, 33 contaminations par la grippe aviaire hautement pathogène ont été constatées depuis le 1er novembre 2021, relate l'AFSCA, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Les foyers se concentrent principalement en Flandre. «Depuis la mi-septembre 2022, la circulation de la grippe aviaire a fortement augmenté chez les oiseaux sauvages, ce qui a entraîné une pression environnementale très élevée autour de toutes les exploitations avicoles», explique l'AFSCA. Le ministre fédéral belge de l'Agriculture a dès lors décidé de réintroduire le confinement de toutes les volailles depuis le 5 octobre 2022.

