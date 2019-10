Le ministère de la Santé a confirmé ce vendredi qu'une «chaîne de production et de vente nationale sera instaurée sous contrôle de l'Etat», dans la future loi légalisant le cannabis sur le territoire.

Luxembourg 5 2 min.

Le Luxembourg produira son propre cannabis

Sophie WIESSLER Le ministère de la Santé a confirmé ce vendredi qu'une «chaîne de production et de vente nationale sera instaurée sous contrôle de l'Etat», dans la future loi légalisant le cannabis sur le territoire.

Le Luxembourg met toutes les chances de son côté pour devenir l'un des pionniers européens en matière de cannabis. Si la légalisation de l'usage récréatif de cette drogue était connue de longue date, le ministère a bien confirmé ce vendredi qu'une chaîne de production nationale allait également voir le jour.

Bien évidemment, cette production sera soumise à «des procédures très strictes, garantissant la qualité du produit», a souligné une porte-parole, contactée par la rédaction.

Actuellement, plusieurs pays d'Europe autorisent déjà la culture de cannabis, sous certaines conditions. C'est notamment le cas de l'Autriche, la Grèce ou encore de l'Espagne.

Du chanvre local déjà existant

Si la ferme Cannad'Our, située à Kalborn, dans le nord du pays, produit déjà son propre chanvre médicinal depuis des années et était en contact avec le gouvernement afin de proposer un cannabis local, son directeur, Norbert Eilenbecker, s'est étonné de la nouvelle ce vendredi matin.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 Lokales, Cannad’Our, einziger Lieferant von Cannabis in Luxemburg, Norbert Eilenbecker, Foto: Lex Kleren/Luxemburger Wort Lex Kleren

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lokales, Cannad’Our, einziger Lieferant von Cannabis in Luxemburg, Norbert Eilenbecker, Foto: Lex Kleren/Luxemburger Wort Lex Kleren Plusieurs granges servent à dépoussiérer les grains du chanvre puis à les stocker dans des silos tout au long de l'année. Photos: Lex Kleren Plusieurs granges servent à dépoussiérer les grains du chanvre puis à les stocker dans des silos tout au long de l'année. Photos: Lex Kleren Le chanvre est distillé avec de l'alcool: c'est à Norbert et ses cultivateurs de régler la variation de cannabis et «ThC» dans leurs huiles. Photos: Chris Karaba Plusieurs granges servent à dépoussiérer les grains du chanvre puis à les stocker dans des silos tout au long de l'année. Photos: Lex Kleren

«J'ai entendu cette information à la radio, mais je n'en sais pas plus. Personne ne nous a contactés. Je vais me renseigner pour en savoir plus, mais nous ne sommes pas concernés pour l'instant», a-t-il expliqué brièvement.

Pour rappel, Etienne Schneider et Félix Braz se sont rendus en mai dernier, au Canada, afin de se faire une idée du modèle local de consommation de cannabis légalisée. Un modèle qu'ils semblent visiblement vouloir importer directement au Luxembourg.



Toujours en discussion avec les pays limitrophes

En attendant, les grandes lignes du modèle réglementaire du projet de loi seront présentées «avant Noël au conseil de gouvernement, sous la forme d'un concept», a expliqué le ministère de la Santé.

Après approbation, les travaux autour du projet de loi pourront alors être mis en route. Par ailleurs, le Luxembourg est en contact avec les pays limitrophes et certaines institutions internationales pour leur exposer les grandes lignes de son «concept».

Depuis neuf mois, c'est le cannabis médical qui est disponible au Luxembourg, et porte ses fruits. En effet, le pays souffre depuis le 9 juillet dernier, d'une pénurie de cannabis médicinal, à laquelle doit répondre une société canadienne.

A LIRE AUSSI: «Le chanvre, c'est toute ma vie»



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.