Le président de la Chine et le grand-duc Henri se sont adressé plusieurs échanges afin d'évoquer le lien qui unit les deux pays. Plusieurs projets de développement des relations bilatérales sont d'ailleurs en cours.

Echange entre le Grand-Duc et Xi Jinping

«Le Luxembourg prêt à travailler davantage avec la Chine»

Malgré sa petitesse, le Luxembourg compte sur la scène internationale. Et pour cause, nous avons appris, via l'agence de presse chinoise Xinhua que le président chinois Xi Jinping et le grand-duc Henri de Luxembourg ont échangé mercredi des félicitations à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques entre les deux pays. «Au cours des 50 dernières années, la Chine et le Luxembourg ont maintenu le respect et la confiance mutuels, donnant l'exemple de relations amicales et de coopération mutuellement bénéfique entre grands et petits pays», a notamment déclaré Xi Jinping dans ce message adressé au Grand-Duc.

En effet, les échanges entre le Grand-Duché et la République chinoise sont nombreux. Outre plusieurs entreprises grand-ducales implantées dans l'Empire du milieu, fin 2019, les exportations du Luxembourg vers la Chine atteignaient 199 millions d'euros pour 2019 millions d'importations. Les échanges de services atteignaient également 1,18 milliard d'euros, dont une bonne partie de services financiers. Des actionnaires chinois ont également des parts dans plusieurs grosses compagnies luxembourgeoises.

Des résultats «fructueux»

De son côté, dans sa missive, Xi Jinping parle de «résultats fructueux» nés de cette collaboration, en citant l'exemple de la «route de la soie aérienne» reliant Zhengzhou à Luxembourg grâce à Cargolux. Le président parle ainsi d'un «pont d'interconnectivité entre la Chine et l'Europe». En effet, depuis son lancement en 2014, plus de 10.000 vols ont été exécutés sur cette ligne de fret.

Selon l'agence Xinhua, le président Jinping est aussi revenu sur la pandémie, expliquant que «la Chine et le Luxembourg ont uni leurs efforts pour combattre la pandémie, ajoutant de nouvelles dimensions à leur amitié». Pour le futur, ce dernier a déclaré qu'il attachait une grande importance au développement des relations entre la Chine et le Luxembourg, et qu'il était prêt à travailler avec le Grand-Duc pour faire du 50e anniversaire des liens diplomatiques l'occasion parfaite pour continuer ce développement dans l'intérêt des deux pays.

Des mots forts de la part du Grand-Duc

Un message plein d'optimisme donc pour un dirigeant souvent dépeint comme quelqu'un d'impitoyable et autoritaire. Le Grand-Duc n'a donc pas manqué de lui répondre en confirmant les dires du président. «Le Luxembourg est prêt à travailler avec la Chine pour promouvoir davantage la coopération et les échanges bilatéraux, et sauvegarder conjointement la paix et la stabilité mondiales», a-t-il ajouté. Des mots qui retentissent encore plus fort dans le contexte géopolitique actuel.

Notons que l'agence de presse chinoise indique également que le Premier ministre chinois Li Keqiang et son homologue luxembourgeois Xavier Bettel (DP) ont également échangé des félicitations ce mercredi à propos du 50e anniversaire de la coopération sino-luxembourgeoise. Bettel a de son côté assuré qu'il souhaitait se joindre à la Chine pour explorer de nouveaux domaines de coopération bilatérale et promouvoir un développement régulier des relations entre les deux parties.

