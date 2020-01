Alors que le l’île continent est ravagée par les incendies depuis quatre mois, son Premier ministre tarde à accepter une aide internationale. Dans le cadre du Centre de coordination de la réaction d'urgence, le Luxembourg pourrait intervenir.

Le Luxembourg prêt à s’engager pour l'Australie

Alors que le l’île continent est ravagée par les incendies depuis quatre mois, son Premier ministre tarde à accepter une aide internationale. Dans le cadre du Centre de coordination de la réaction d'urgence, le Luxembourg pourrait intervenir.

(DH) - Les pompiers australiens sont dépassés par l'ampleur des incendies qui ravagent leur pays depuis le mois de septembre et attendent une aide internationale que leur Premier ministre, Scott Morrison, a tardé à accepter. Il vient de donner son feu vert à cinq spécialistes français qui pourraient être suivis par une délégation du Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) auquel appartient le Luxembourg.



L'ERCC est le cœur du mécanisme de protection civile de l'Union européenne ont rappelé de concert Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères, et Paulette Lenert, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, lors d'une réponse parlementaire.

La planète dévastée, et ce n'est que le début Records de chaleur, multiplication des catastrophes météo, fonte des glaces, déclin de la nature: les preuves de l'impact dévastateur des activités humaines sur la planète s'accumulent, attestant de l'urgence à agir, en particulier contre le dérèglement climatique.

L'ERCC coordonne l'acheminement de l'aide vers les pays touchés par des catastrophes, notamment des articles de secours, de l'expertise, des équipes de protection civile et des équipements spécialisés. Le centre assure ainsi le déploiement rapide de l'aide d'urgence et sert de plateforme de coordination entre tous les Etats membres de l'UE et six Etats participants, le pays touché et les experts en matière de protection civile et d'aide humanitaire.

Les ministres ont rappelé l'apport du Luxembourg en matière de télécommunications par satellite, un élément vital dans la gestion des crises, grâce à son outil «emergency.lu», mis en service en 2011.

Au Mozambique et aux Bahamas

Pour rappel, l'ERCC avait dernièrement sollicité l'aide du Luxembourg lors des dramatiques inondations causées par le cyclone «Idai» au Mozambique, au mois de mars 2019. Au mois de septembre, deux volontaires avaient rallié les Bahamas pour trois semaines après le passage de l'ouragan «Dorian».

Emanuel Bourg et Philippe Hein (en bleu) avant leur départ pour les Bahamas. Photo: CGDIS

Depuis le mois de septembre dernier, l'Australie est ravagée par des incendies qui ont tué 24 personnes et ont réduit en cendres près de 80.000 km2 dans tout le pays, soit plus de deux fois la superficie de la Belgique.