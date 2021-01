Dans une réponse parlementaire, Jean Asselborn indique ce mardi que les hôpitaux luxembourgeois pourraient soulager le système de santé du Portugal, où près de 4.200 personnes atteintes du covid-19 sont hospitalisées.

Le Luxembourg prêt à accueillir des patients portugais

Juliette MARIAGE Dans une réponse parlementaire, Jean Asselborn indique ce mardi que les hôpitaux luxembourgeois pourraient soulager le système de santé du Portugal, où près de 4.200 personnes atteintes du covid-19 sont hospitalisées.

Comme avec la France au printemps dernier, le Luxembourg se dit prêt à tendre la main au Portugal, en proie à un rebond de l'épidémie de covid. Dans une réponse parlementaire publiée mardi, Jean Asselborn (LSAP), ministre des Affaires étrangères, indique que «les différentes possibilités quant à une prise en charge des patients pourraient être envisagées».

Les Portugais se reconfinent plus souplement Face à la récente explosion de cas de covid-19, le Portugal a fait le choix de serrer encore un peu la vis afin de mieux lutter contre le virus.

Plus de 4.200 personnes sont en effet toujours hospitalisées au Portugal, dont 600 en soins intensifs. Interrogé par Sven Clément et Marc Goergen (Piraten), le chef de la diplomatie a cependant précisé que le nombre de personnes à prendre en charge devrait être «défini en concertation avec les différents établissements hospitaliers et en fonction de leurs capacités».

Une mesure qui reste, pour le moment, théorique puisque le gouvernement n'a «pas été approché par ses homologues portugais en vue d'une éventuelle prise en charge de patients portugais au Luxembourg», note Jean Asselborn. Mais les liens entre les deux pays restent forts. 95.100 résidents au Luxembourg possédaient par exemple la nationalité portugaise au 1er janvier 2020 selon les données du Statec.

L'hypothèse pourrait d'autant plus se concrétiser que la situation dans les hôpitaux est bien différente dans les deux pays. La pression se relâche en effet un peu dans les établissements de soin du Luxembourg grâce à la baisse des contaminations. 88 patients atteints du covid-19 étaient hospitalisés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé, alors qu'ils étaient 251 au plus fort de la crise en décembre.

