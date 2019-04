Ce jeudi marque la journée internationale de la maladie de Parkinson. Depuis 2015, une étude est menée dans le pays pour apporter des réponses concrètes face à ce mal incurable. Et devrait se poursuivre pour les quatre prochaines années.

Le Luxembourg poursuit sa lutte contre Parkinson

La maladie de Parkinson touche environ mille personnes au Grand-Duché, selon des données de l'Université du Luxembourg. Ce chiffre passe à sept millions au niveau mondial. Et ne risque pas de chuter tout de suite.

L'augmentation de l'espérance de vie entraîne en effet une hausse de ces cas, comme le souligne le professeur Rejko Krüger, en charge d'une étude sur cette maladie au Luxembourg. «Plus de 14 millions de personnes pourraient en souffrir au cours des vingt prochaines années», révèle-t-il.

Ce professeur fait partie d'une équipe de chercheurs qui étudie la maladie de Parkinson depuis 2015, et ce, pour une durée de huit ans. Leur but est d'identifier les causes exactes de Parkinson, pour permettre un diagnostic précoce, un traitement adapté à chaque situation, et pour mettre en œuvre des mesures préventives.

Une maladie très difficile à diagnostiquer

«Nous essayons de recruter tous les patients "parkinsoniens" du Luxembourg et de la Grande Région. Pour chaque patient inclus dans l’étude, nous souhaitons avoir une personne en bonne santé, homme et femme, du même âge. C’est important parce que les patients et bénévoles sont soumis à des tests sanguins, d’urines, de selles, et à des questionnaires qui permettent à la recherche d’avancer», expliquait le professeur en 2015, au moment du lancement de cette étude dans le pays.



Car la maladie reste très difficile à diagnostiquer. «Ça prend du temps et ça ne se soigne pas. Elle ne cesse de progresser et notre but est de faire en sorte qu'elle se diagnostique le plus tôt possible, pour apporter des solutions aux patients, un mode de vie plus simple», explique le chef d'équipe.

Il y a deux ans, notre équipe s'était rendue à Belval pour tester une combinaison simulant la maladie de Parkinson. Là encore, un moyen d'attirer du monde pour mettre cette maladie en lumière et trouver des participants à l'étude.

«Nous pensons que lorsque le patient est atteint de la maladie de Parkinson, déjà plus de 60% des cellules nerveuses de la région du cerveau appelée la substance noire (entre l'oreille et la tempe, ndlr), sont mortes», assure le Dr Krüger. Résultat: «Si on veut vraiment intervenir, on doit le faire plus tôt. Et trouver avant les signes indicateurs pour la maladie de Parkinson», conclut le neurologue.

800 personnes atteintes de la maladie et 800 autres dîtes «saines» doivent ainsi être réunies pour son étude cette année; pour l'heure, il en compte la moitié.

Etude de cellules souches

«Nous essayons de traiter les symptômes mais aussi d'identifier les causes concrètes afin de concevoir ensuite le traitement de manière très individuelle. C'est exactement ce que nous poursuivons avec notre recherche, en particulier avec l'identification de biomarqueurs qui peuvent être déterminés relativement facilement avec un échantillon de sang», explique-t-il.

Le CHL travaille également sur l'utilisation des cellules souches pluripotentes. Elles peuvent se transformer en n'importe quel type de cellule d'un organisme, y compris les cellules du cerveau.

Afin de développer des thérapies sur mesure, «nous prélevons les cellules de la peau des patients, qui sont ensuite ramenées à l'état de cellules souches. Elles sont ensuite transformées en cellules cérébrales, sur lesquelles l'efficacité de diverses substances peut être testée en laboratoire. De cette façon, des concepts de traitement personnalisés pourraient être développés à l'avenir», détaille Rejko Krüger.

Le travail de cette équipe dans ce domaine a payé puisqu'ils ont reçu récemment le prix «Réseaux d'excellence dans la Grande Région».

Si les ressources du Fonds National de la Recherche (FNR) sont à nouveau approuvés en juillet, ces travaux prometteurs pourront être poursuivis pendant encore pour quatre années.

Une journée mondiale dédiée à la maladie La journée mondiale de la maladie de Parkinson célèbre ce jeudi sa 22ème édition. Créée par l'European Parkinsons Disease Association, elle a lieu chaque 11 avril, date d'anniversaire de James Parkinson, médecin et chirurgien britannique qui a consacré un important essai aux symptômes de la paralysie par tremblement. La maladie de Parkinson est également connue sous le nom de paralysie par tremblement dans les pays germanophones. Il s'agit d'une caractéristique essentielle qui permet de reconnaître la maladie à l'extérieur à un stade avancé: les personnes atteintes sont limitées dans leur mobilité et tremblent souvent de façon incontrôlable. C'est une maladie neurodégénérative. Certaines cellules nerveuses du cerveau, qui contrôlent les fonctions motrices en particulier, vieillissent de plus en plus tôt et rapidement, entraînant une carence en dopamine. Le processus ne peut actuellement ni être arrêté complètement ni ralenti, mais la qualité de vie peut être améliorée de manière significative en traitant les symptômes.





