Pour rappel, le départ d'un premier vol avec des dons de matériel d’urgence a eu lieu le 22 février. Les donations comprennent 4.000 sacs de couchage, 2.000 kits d'hygiène et 12 générateurs d'électricité pour un montant total de 500.000 euros.

Luxembourg 2 min.

Après le séisme

Le Luxembourg poursuit l'envoi de matériel d'urgence en Turquie

Pour rappel, le départ d'un premier vol avec des dons de matériel d’urgence a eu lieu le 22 février. Les donations comprennent 4.000 sacs de couchage, 2.000 kits d'hygiène et 12 générateurs d'électricité pour un montant total de 500.000 euros.

Les stigmates du tremblement de terre dévastateur survenu il y a quelques jours en Turquie et en Syrie sont toujours bien présents sur place. L'aide humanitaire mondiale continue d'être pleinement mobilisée.

Erdogan demande «pardon» pour des retards dans les secours Le président turc a essuyé de vives critiques de la part de rescapés reprochant à l'État la lenteur des secours à la suite du séisme dévastateur du 6 février dernier, qui a fait plus de 44.000 morts.

Le Luxembourg joue d'ailleurs son rôle depuis le début des événements. On apprend d'ailleurs ce mercredi qu'une deuxième cargaison de matériel d'urgence a été acheminée ce matin vers la Turquie. «Avec cette opération, coordonnée par la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire du ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE), le Luxembourg répond à une requête du gouvernement turc de soutenir la population sinistrée par des dons en nature», précise d'ailleurs le ministre dans un communiqué.

Pour rappel, le départ d'un premier vol avec des dons de matériel d’urgence a eu lieu le 22 février. Les donations comprennent 4.000 sacs de couchage, 2.000 kits d'hygiène et 12 générateurs d'électricité pour un montant total de 500.000 euros, attribués par la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire, ainsi qu'un don de 50 boîtes de transport de médicaments et de perfusions sanguines de l'entreprise luxembourgeoise B Medical Systems.

Un million d'euros pour soutenir les opérations

Les donations furent déployées par le biais d’un vol charter opéré par la compagnie nationale de fret Cargolux et cofinancé par la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire et l'Union européenne.

La terre a tremblé à nouveau en Turquie et en Syrie lundi soir Deux séismes de forte puissance (6,4 et 5,8) ont de nouveau secoué lundi soir le nord de la Syrie et la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 45.000 morts dans les deux pays.

Rappelons qu'outre cette nouvelle aide humanitaire, la coopération luxembourgeoise a dédié près d’un million d’euros pour soutenir les opérations humanitaires de plusieurs partenaires actifs en Turquie et en Syrie, qui fournissent notamment une assistance alimentaire, des abris et du chauffage ou encore de l'aide médicale aux populations sinistrées.

En plus de son appui à la Turquie, le Luxembourg consacre au total plus de 50% de sa contribution financière au soutien de la population syrienne.

Deux experts du CGDIS avaient été envoyés, respectivement le 7 et le 9 février, dans la zone sinistrée à la suite du séisme en Turquie. Ils sont revenus le 19 février dernier. Le premier, expert en technologies de l'information et de la communication, avait procédé à la mise en place de la plateforme mobile de télécommunications par satellite emergency.lu afin de soutenir le rétablissement des services de télécommunication dans la région. Le deuxième assurait la logistique.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.