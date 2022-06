Des orages accompagnés de fortes pluies sont attendus ce jeudi après-midi au Grand-Duché. L'alerte jaune a été émise au Luxembourg, mais aussi en Moselle.

Alerte orages

Le Luxembourg placé en vigilance jaune ce jeudi

Des orages accompagnés de fortes pluies sont attendus ce jeudi après-midi au Grand-Duché. L'alerte jaune a été émise au Luxembourg, mais aussi en Moselle.

MeteoLux a placé tout le Luxembourg ce jeudi de 15h à 20h en alerte jaune pour raison de «risque d'orages pouvant être accompagnés de fortes pluies, des rafales jusqu'à 70 km/h et de la grêle». Ce jeudi après-midi, les températures atteindront jusqu'à 28 degrés selon Meteolux. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la situation devrait à nouveau se calmer lentement. Le week-end, le soleil reviendra et avec un mercure de près de 30 degrés ce dimanche.

Dans un communiqué, la préfecture de la Moselle a également annoncé que l'ensemble du département lorrain est placé par Météo France «en vigilance jaune pour risque d'orage» de 14h à 22h ce jeudi. Ces orages devraient être «accompagnés de rafales de vent pouvant atteindre 60 à 70 km/h, de fortes pluies (10 litres par mètre carré en peu de temps), d'un peu de grêle et de foudre.»

Des chutes de grêle, de fortes intensités de pluies (parfois 10 à 20 litres par mètre carré en peu de temps), des rafales de vent de l'ordre de 70 à 90 km/h et de la foudre sont attendues ce jeudi en Moselle. La préfecture recommande notamment d'éviter les activités extérieures et d'adapter sa vitesse sur les routes en fonction de la visibilité.

En Belgique, une alerte pluie, inondation et orage a également été émise pour ce jeudi 30 juin de 14h à 22h et concerne les zones suivantes: Waterloo/Mons, Campine, Dinant/Couvin, Liège/Namur, Ardenne, Hautes Fagnes, Gaume, Anvers et Bruxelles. Selon le service météo belge, «des quantités de pluies atteignant régulièrement 10 à 25mm sur le centre et sur l'est du pays» sont attendues.

