La dernière conférence européenne sur le déploiement de la fibre optique d'il y a quelques semaines a permis de mettre en exergue le travail déjà réalisé dans le déploiement de cette technologie novatrice.

Dans le top mondial

Le Luxembourg, pionnier dans le déploiement de la fibre optique

Simon Laurent MARTIN La dernière conférence européenne sur le déploiement de la fibre optique d'il y a quelques semaines a permis de mettre en exergue le travail déjà réalisé dans le déploiement de cette technologie novatrice.

Il y a quelques jours, a eu lieu le FTTH Council Europe à Vienne (Autriche). Il s'agit ni plus ni moins de la grand-messe de la fibre optique. Ce rendez-vous a permis de faire le point sur l'état du réseau européen et les avancements réalisés au niveau du déploiement de cette technologie moderne. En clair, la fibre est un câble qui propage des ondes lumineuses entre deux points, et ce, sans perte au cœur du câble tout en suivant les éventuelles courbures de son support. Pour le commun des mortels, cela signifie donc des débits de téléchargements descendants et ascendants (download et upload) bien plus élevés, permettant notamment une navigation toujours plus rapide, du streaming haute qualité et des fichiers téléchargés à la vitesse de l'éclair (jusqu'à plusieurs gigabit par seconde au Luxembourg).

A l'heure où les besoins en télécommunications n'ont jamais été aussi importantes, le bilan du FTTH Council Europe arrive donc à point nommé. Et au détour de celui-ci, on apprend notamment que le Luxembourg a tout simplement été visionnaire en ce qui concerne le déploiement de la fibre optique. Si bien que le Grand-Duché figure dans le top mondial de la couverture du réseau en termes de fibre. Avec un taux moyen de 70,7% des habitations desservies en fibre optique en septembre 2021, le Luxembourg se classe à la 9e place du classement européen, devant des pays comme Malte, les Pays-Bas ou encore l'Autriche.

Bien mieux que son voisin belge

Le Luxembourg fait également bien mieux que son voisin belge chez qui le déploiement de la fibre a pris un retard conséquent, qui ne devrait être résorbé que dans les prochaines années. La France affiche également un taux au-dessus de la moyenne européenne, sans toutefois faire mieux puisque 67% du territoire français est couvert par la fibre. Reconnaissons toutefois que le territoire à couvrir au Grand-Duché est bien évidemment moindre.

Ce qui n'enlève toutefois rien du mérite des compagnies de télécommunication qui ont eu le nez fin en investissant très vite sur cette technologie. «Post Luxembourg a commencé à installer des fibres optiques pour les particuliers dès 1997. Grâce au fait que Post a reconnu très tôt le potentiel de cette technologie de fibre optique et a investi pendant plus de 10 ans dans un déploiement anticipé de celle-ci sans pouvoir l'utiliser de manière opérationnelle», note Paul Rausch, porte-parole de Post. «Nous avons pu proposer, vers 2008, lorsque les équipements nécessaires sont devenus disponibles, d'un seul coup, une connexion en fibre optique à 25% des foyers luxembourgeois.»

Jusqu'à 2Gbit/s

Même son de cloche du côté de chez Tango (Proximus). «Depuis que Tango a lancé ses offres Internet, nous avons été en première ligne pour rendre les nouvelles technologies accessibles à tous les consommateurs luxembourgeois. En effet, Tango est, depuis 2011, l’un des premiers opérateurs à proposer la fibre au Luxembourg. Dès 2017, nous avons commencé à déployer notre propre réseau dégroupé avec des vitesses allant jusqu’à 1 Gbit/s et nous sommes le premier opérateur à avoir démocratisé le très haut débit en proposant des offres accessibles à tous», explique Jonathan Mazza, responsable communication chez Proximus. «En 2021, Tango a une nouvelle fois innové en lançant les premières offres fibre à 2Gbit/s au Luxembourg. Nous sommes toujours à l’heure actuelle le seul opérateur à offrir une telle vitesse de connexion.»

Il n'y a d'ailleurs pas que les particuliers qui profitent des infrastructures déployées par les différentes compagnies de télécommunication. «Outre les clients privés, Post Luxembourg dispose également d'un réseau de connectivité qui s'adresse spécifiquement aux professionnels. Ainsi, dès 1988, des solutions de fibres optiques ont été proposées à ceux-ci. Des clients se sont ajoutés au fil des années, à commencer par des banques et des institutions européennes. Jusqu'en 2010, Post Luxembourg a étendu ce réseau de fibre optique adapté aux professionnels sur l'ensemble du pays et a connecté chaque zone industrielle ou zone d'activités du pays», ajoute Paul Rausch.

Une couverture à 100% d'ici 2030

Il reste toutefois encore du travail avant de pouvoir offrir ce type de connexion à la totalité des ménages luxembourgeois. «Post vise à étendre sa couverture en fibre optique de 78%, à l'heure actuelle, à 90% des foyers d'ici 2025. D’ici 2030, Post vise une couverture de quasiment 100% avec la fibre 1 Gbit/s», poursuit Paul Rausch. Du côté de Proximus, l'objectif est de couvrir l'ensemble du territoire d'ici à 2030. Actuellement, le territoire est couvert à hauteur de 77%. «Notre objectif ne se limite pas seulement à amener du très haut débit à chaque adresse, nous proposons également à tout client une expérience optimale grâce à la technologie WiFi 6 (qui permet d'augmenter le débit de 40% en comparaison avec la norme précédente, NDLR) et aux modems de toute dernière génération proposée avec nos offres», explique Jonathan Mazza.

À en croire les deux porte-parole, la fibre optique semble en tout cas séduire autant les professionnels que les particuliers. «75% de nos clients qui possèdent un abonnement Internet utilisent la technologie fibre, tous profils confondus. Bref, nous sommes fiers d’être un acteur majeur du déploiement de l’un des meilleurs réseaux fibre d’Europe », note-t-on du côté de chez Tango. «Actuellement, alors que le réseau de fibre optique de Post Luxembourg a, comme expliqué plus tôt, une couverture nationale de 78%, son utilisation effective est de 59%», détaille Paul Rausch.

D'une manière générale, en Europe, 198 millions d’habitations sont aujourd’hui connectées pour un total de 96 millions d’abonnés. Le FTTH Council Europe a notamment prévu une augmentation massive de ces deux dernières données, notamment au Luxembourg, bien que le réseau soit déjà particulièrement bien déployé.

