Le site Geoportail.lu propose désormais de visiter la totalité du Grand-Duché en trois dimensions. Les images proposées ont surtout un degré de précision jamais atteint.

Le Luxembourg passe en version 3D

En février 2019, un avion a survolé chaque recoin du Luxembourg. Pas un cm2 des 258.600 hectares du pays qui n'ait échappé aux rayons laser balisant le terrain depuis l'appareil. A 800 mètres d'altitude, la technologie embarquée emmagasinait les données topographiques. «Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, nous pouvons présenter la totalité du pays en version 3D» , s'enthousiasme Jeff Konnen, responsable pour l'Administration du cadastre du site Geoportail qui abrite désormais l'image du pays en relief 3D.

L'image ou plutôt les images. Car quiconque s'aventure sur le lien peut s'envoler autour des villes, piquer vers son quartier, sa rue, apprécier les campagnes. Le moindre relief saute désormais au yeux. La technologie LIDAR (Light Detection And Ranging) offre d'ailleurs une précision inégalée. Bluffant même quand l'utilisateur zoome sur tel ou tel détail. «C'est bien simple, pour chaque m2, le laser a capté quinze points de mesure.» Ce ne sont donc plus seulement les grandes masses du bâti qui se dévoilent, mais jusqu'au moindre fossé.

Et si chacun peut à loisirs se balader du Nord au Sud du Grand-Duché, le dispositif a surtout vocation à servir aux professionnels de l'aménagement du territoire. Avec un tel outil où creux et bosses du terrain sont cartographiés au centimètre près, par exemple, la simulation de l'impact des crues se calcule avec une minutie inégalée jusque-là. L'approche des reliefs, naturels ou artificiels, est à ce point juste que les plans 3D peuvent trouver bien des utilités. Par exemple, auprès d'un opérateurs de téléphonie à la recherche du meilleur endroit pour placer un émetteur 5G

Des usages, Jeff Konnen pourrait en ajouter des dizaines encore. Analyse du rayonnement solaire au profit du cadastre solaire ou de l'urban farming, notamment. Mais aussi aider les aménageurs à étudier la propagation des bruits en amont de la réalisation d'une infrastructure. Sans oublier les habituels relevés effectués pour le cadastre ou les plans de chantiers. Bref, le nouvel outil de Geoportail est un couteau-suisse numérique dont les utilisations vont aller crescendo.

Et ce concours alors? En début de confinement, la plateforme Geoportail.lu a eu la bonne idée d'organiser un challenge. A priori, la cible visée se trouvait plutôt parmi les scolaires, mais le jeu était ouvert à tous. En se plongeant dans les multiples possibilités du site, il fallait trouver réponses à des questions aussi improbables que «Quelle est la longueur des deux sentiers de randonnée de Vianden» ou «Combien d'heures le soleil brille-t-il à l'abbaye d'Echternach en été... et en hiver?»

Quelques centaines de participants se sont prêté au jeu; les vacances de Pâques étant venues interrompre ce concours original. Allez, messieurs du cadastre, un effort : continuez donc à nous faire apprécier la géographie luxembourgeoises avec vos drôles d'interrogations.

Ne reste plus qu'à apporter un peu de fluidité dans la gestion des images. Car, il faut le reconnaître, la navigation se pixelise parfois. Il est vrai que sous la souris, l'internaute pilote plusieurs centaines de gigabits de données. «Promis, nous allons essayer d'y remédier», assure l’Administration du cadastre et de la topographie. Et les porteurs du projet de faire remarquer, mine de rien, «vous avez vu, comme les faisceaux laser sont passés en hiver, il n'y a pas de feuilles aux arbres. On peut donc parfaitement apprécier les dénivellations même au plus profond des bois.» Un détail qu'apprécieront affouagistes ou randonneurs souhaitant savoir où ils mettent les pieds avant de s'engager.



Chaque jour, map.geoportail.lu enregistre les recherches de plus de 3.000 visiteurs uniques. Sans oublier les quelque 30.000 sites ou usagers réguliers qui se servent de la multitude de cartes, de couches et de vues gratuitement disponibles.

