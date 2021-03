Si le pays a pour obligation d'établir une carte de bruit à un intervalle régulier, le délai prescrit par l'UE apparaît bien trop important aux yeux de certains députés. Mais la ministre de l'Environnement se défend de toute anomalie.

Le Luxembourg part à la chasse aux nuisances sonores

Si le pays a pour obligation d'établir une carte de bruit à un intervalle régulier, le délai prescrit par l'UE apparaît bien trop important aux yeux de certains députés. Mais la ministre de l'Environnement se défend de toute anomalie.

(ASdN) - L'Union européenne entend agir contre les nuisances sonores. Depuis près de deux décennies, celle-ci impose ainsi à ses membres d'établir des cartes de bruit. Mais si ces dernières doivent servir de base aux plans d'action des pays, ont-elles encore un sens lorsque celles-ci datent de 2016 ? C'est à cette question qu'a répondu Carole Dieschbourg (Déi Gréng) dans une réponse parlementaire publiée ce mardi, se défendant de toute anomalie.

«Les cartes de bruit et plans d'action sont à établir selon un cycle régulier de cinq ans», rappelle ainsi la ministre de l'Environnement. Une cartographie qui offre «un aperçu utile» de l'état et des tendances des nuisances acoustiques «sur le long terme». Plus concrètement, il s'agit donc d'une analyse référençant les passages les plus importants sur les grands axes ferroviaires, routiers ou encore les mouvements recensés chaque année dans les grands aéroports.

Si ce délai paraît raisonnable dans bon nombre de pays, la donne est différente au Luxembourg. Sur le territoire, où les chantiers fleurissent, le délai peut en effet paraître long. Et la ministre ne s'en cache pas. «Il n’est pas à exclure que dans certains cas le décalage (entre l'année de référence et la finalisation des plans, ndlr) puisse poser problème», souligne-t-elle.



Un souci qui n'aurait néanmoins que peu de conséquences. «Les plans d'action sont élaborés sur base de cette cartographie sans pour autant s’y limiter», assure la ministre avant de rappeler l'existence d'un comité de pilotage. A savoir, des groupes de travail «composés d’experts de différents ministères et administrations».

Ces experts, précise Carole Dieschbourg, peuvent se servir de «toute la panoplie d’informations disponibles pour apprécier la situation», telles que les campagnes de mesure et de comptage, les informations concernant l’évolution du trafic ou encore l’état d’avancement des projets d’infrastructure, les études complémentaires. De quoi compléter les informations des cartes de bruit.

