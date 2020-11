Si de nouvelles mesures sanitaires pourraient être prochainement annoncées, la ministre de la Santé ne compte pas suivre tête baissée les décisions prises en Allemagne, en Belgique ou en France où un nouveau confinement est en vigueur.

Le Luxembourg ne veut pas «imiter aveuglément» ses voisins

Alors que Xavier Bettel (DP) affirmait lundi que cette semaine constituerait le «moment de vérité», la crainte d'un nouveau confinement se fait de plus en plus sentir. Sur les ondes de RTL Radio Lëtzebuerg ce mardi, Paulette Lenert (LSAP) a néanmoins affirmé qu'il ne fallait pas «imiter aveuglément ce que les autres pays décident».

En clair, si le Premier ministre se dit prêt à renforcer les mesures sanitaires actuellement en vigueur pour limiter la propagation du virus, la ministre de la Santé estime que le pays pourrait opter pour des mesures moins radicales que celles en vigueur chez nos voisins directs. Mercredi dernier, le directeur de la Santé, le Dr. Jean-Claude Schmit, affirmait d'ailleurs qu'un confinement ne pourrait être que «l'ultime option».

Si le retour à un «lock down» n'apparaît donc pas comme la solution privilégiée du gouvernement, plusieurs pays voisins ont eux à nouveau opté pour une telle mesure. La France est ainsi à nouveau confinée depuis jeudi soir pour une durée d'«au moins un mois». La Belgique, pays où le coronavirus circule le plus intensément, a elle aussi annoncé un «confinement plus sévère» à compter de ce lundi et pour quatre semaines. De son côté, l'Allemagne s'est limitée, pour l'heure, à la fermeture des restaurants et structures de loisirs.

Au Luxembourg, si la ministre de la Santé juge la situation sanitaire au Grand-Duché «moins grave» que dans les autres pays, celle-ci reste néanmoins «très tendue». Entre le 19 et 25 octobre, le pays comptait en effet 822 cas pour 100.000 habitants. Selon les dernières estimations de la Task Force Covid, le pays pourrait également prochainement compter jusqu'à 1.300 cas positifs chaque jour.





