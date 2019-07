France, Allemagne, Espagne, Pologne... une bonne partie de l'Europe commence à souffrir de la sécheresse. Qu'en est-il au Luxembourg ? Les niveaux des cours d'eau sont relativement bas et pour l'heure les agriculteurs sont épargnés par les restrictions en eau.

Luxembourg 1 2 min.

Le Luxembourg ne souffre pas encore de la sécheresse

Maurice FICK France, Allemagne, Espagne, Pologne... une bonne partie de l'Europe commence à souffrir de la sécheresse. Qu'en est-il au Luxembourg ? Les niveaux des cours d'eau sont relativement bas et pour l'heure les agriculteurs sont épargnés par les restrictions en eau.

Le manque de pluie criant dans plusieurs régions de l'est - notamment les Vosges - et du centre de la France, a pour conséquence directe que mardi, 61 départements (sur 96) ont été placés en restriction d'eau, selon le site internet Propluvia. En découlent, les interdictions d'arroser le jardin, de remplir les piscines, de laver les véhicules en dehors des stations professionnelles, etc. «Depuis septembre, le déficit pluviométrique reste de 20% en moyenne sur la France», résumait récemment Météo-France.



Le Dr Luc Zwank, directeur-adjoint à l'Administration de la gestion de l'eau



Sans atteindre de tels déficits, l'Espagne a reçu environ 25% de moins de pluies que la moyenne enregistrée entre 1981 et 2010. Et cette année est la 3e plus sèche enregistrée au XXIe siècle, selon l'agence nationale de météorologie AEMET. Mars et mai notamment ont été «très secs» et plusieurs régions sont en stress hydrique : l'Andalousie (sud-ouest), l'Estrémadure (ouest) ainsi que Madrid (centre). La situation pour les agriculteurs est «préoccupante», selon leur ministre Luis Planas, notamment dans l'élevage et les cultures d'été dépendant des nappes phréatiques.

En Allemagne, ce sont principalement les régions du nord qui sont touchées, là encore faute de précipitations suffisantes. Sur deux fleuves, l'Elbe et l'Oder (est), des restrictions sont en vigueur concernant le passage des bateaux, le niveau d'eau n'étant pas assez haut. Même si l'approvisionnement en eau potable n'est pas problématique, les autorités ont appelé les habitants à la parcimonie.



«De plus en plus fréquent»



En Pologne, les autorités estimaient il y a peu que l'aridité risquait d'affecter les cultures céréalières dans 14 des 16 régions, tandis qu'à Prague l'Académie des sciences soulignait qu'elle pourrait atteindre un niveau «exceptionnel ou extrême sur 80%» du territoire tchèque.



Dans les pays baltes également gravement frappés, la Lituanie a décrété début juillet une «situation d'urgence». «Les agriculteurs estiment que leurs récoltes risquent d'être réduites de 40% à 50%. Les stocks de poissons sont également menacés», avait dit à l'AFP le ministre de l'Environnement Kestutis Mazeika, incriminant le changement climatique pour les épisodes de sécheresse et de vagues de chaleur des dernières années.



Déjà, en 2009, l'Agence européenne pour l'environnement relevait que «depuis 1980, les épisodes de sécheresse en Europe (avaient) augmenté en nombre et en intensité». Soit un «coût estimé de 100 milliards d'euros au cours des trente dernières années».



Plusieurs types de sécheresse Il existe trois types de sécheresse: . La sécheresse météorologique qui correspond à un déficit prolongé de précipitations.

. La sécheresse des sols, dite «agricole» qui se caractérise par un déficit en eau des sols superficiels (entre 1 et 2 m de profondeur), suffisant pour altérer le bon développement de la végétation. . La sécheresse hydrologique qui se manifeste enfin lorsque les lacs, rivières ou nappes souterraines montrent des niveaux anormalement bas.