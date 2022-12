La proposition de la gauche pour une constitution alternative a été rejetée. Pendant ce temps, on attend la nouvelle stratégie d'investissement du fonds de pension.

Débat à la Chambre

Le Luxembourg ne sera définitivement pas une république

Simone MOLITOR La proposition de la gauche pour une constitution alternative a été rejetée. Pendant ce temps, on attend la nouvelle stratégie d'investissement du fonds de pension.

C'est Nathalie Oberweis (Déi Lénk) qui a défendu mardi à la Chambre la proposition d'une Constitution nouvelle et alternative, née d'une initiative du 24 février 2016 de Serge Urbany, alors député de gauche, et qui a ensuite pris forme dans le cadre des discussions sur la réforme constitutionnelle.

Selon les auteurs, la proposition alternative présentée serait un véritable renouvellement de la Constitution. Concrètement, il s'agirait entre autres d'introduire la forme de gouvernement d'une république, selon la députée de gauche. Le pouvoir politique émanerait des citoyennes et des citoyens.

Nous sommes attachés à la forme actuelle de l'État, qui est fermement ancrée dans notre histoire. Mars Di Bartolomeo (LSAP)

L'accent devrait être mis avant tout sur l'État social, a expliqué Oberweis, évoquant «l'obligation de garantir une forte protection des droits fondamentaux et de lutter contre les inégalités sociales». La laïcité de l'État, une démocratie plus directe et le développement durable devraient être inscrits comme principes. Plus d'égalité, un renforcement des droits fondamentaux ou l'approfondissement démocratique et social de l'Union européenne sont d'autres mots clés. Un nouvel équilibre entre la liberté de commerce, l'utilisation de la propriété, la justice sociale et l'intérêt public doit également être prévu par cette proposition.

Elle plaide également pour l'abaissement de l'âge du droit de vote à 16 ans. Et le droit de vote ne devrait plus être basé uniquement sur le critère de la nationalité, selon la députée de Déi Lénk. Pour l'essentiel, les autres partis restent toutefois attachés à la forme actuelle de l'Etat - la monarchie - «qui est fermement ancrée dans notre histoire», a déclaré Mars Di Bartolomeo (LSAP). Le résultat du vote n'a pas surpris : la proposition a été rejetée avec 51 voix contre.

Pas de droit de regard ?

Le Fonds commun de compensation du régime général de retraite (FDC) a également été abordé ce mardi à la Chambre. Il doit définir une nouvelle stratégie d'investissement pour la période 2023-2027. Or, jusqu'à présent, aucun document sur ce sujet n'a été transmis aux députés et la commission parlementaire n'a pas encore été saisie de la discussion, a constaté entre-temps la députée de gauche Myriam Cecchetti.

Elle a été d'autant plus étonnée de lire dans la presse que le conseil d'administration du fonds de pension aurait déjà adopté la nouvelle stratégie lors de sa réunion de la semaine dernière. «Sans que les représentants du peuple sachent ce qu'il y a dedans», a déploré Mme Cecchetti, qui a donc demandé des précisions au ministre de la Sécurité sociale, Claude Haagen (LSAP).

Il semblerait presque que le ministre fasse tout pour que la politique reste en dehors de ces discussions. Myriam Cecchetti (Déi Lénk)

Elle a également évoqué une motion du 3 décembre 2020 sur la politique d'investissement du fonds de pension. Dans cette motion, il était demandé au gouvernement d'analyser si le cadre légal devait être adapté pour répondre aux critères de la «gouvernance sociale environnementale» (ESG) et aux objectifs climatiques de Paris.

Parallèlement, il avait été demandé au gouvernement d'informer les commissions compétentes des prochaines étapes. Dans ce contexte, on ne peut que s'étonner que la Chambre ne soit informée qu'a posteriori du texte concret. «On dirait presque que le ministre fait tout pour tenir la politique à l'écart de ces discussions, alors qu'il s'agit d'un sujet politique important qui a une portée nationale», a résumé la députée de gauche.

Le document stratégique n'est pas disponible

Claude Haagen a calmé le jeu : en ce qui concerne ce document stratégique, il n'est «pas encore là». Bien sûr, les stratégies d'investissement du fonds de pension sont toujours discutées au sein de son conseil d'administration, mais elles n'entrent pas en vigueur sans l'accord du ministre. Un débat consultatif préalable au sein de la Chambre est également une condition importante. Il en a fait la demande «afin que cela puisse être discuté ici en toute transparence et en connaissance de cause». Il a encore demandé des explications supplémentaires, mais part du principe que le débat sera mis à l'ordre du jour de la Chambre en janvier ou février.

Cela doit pouvoir être discuté ici en toute transparence et en toute connaissance de cause. Claude Haagen, ministre de la Sécurité sociale

Par ailleurs, le ministre a précisé que des efforts seraient toujours faits pour que les investissements soient durables. «Les critères ESG sont de plus en plus intégrés et contrôlés dans la politique d'investissement. Nous essayons également de respecter l'accord de Paris», a fait remarquer Haagen.

