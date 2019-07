Que l'agriculture biologique doit être davantage développée au Luxembourg fait consensus au sein du parlement. Reste à savoir à quelle vitesse, d'autant que le gouvernement ambitionne une production 100% à l'horizon 2050.

Le Luxembourg ne produira plus que du bio en 2050

(MF avec Marc Hoscheid) – Le visage de la production agricole luxembourgeoise doit foncièrement changer dans les années à venir et faire la part belle à une agriculture biologique plus respectueuse de la nature. L'objectif ambitieux visé par le gouvernement DP-déi gréng-LSAP est d'atteindre «au moins 20% des surfaces agraires exploitées en agriculture biologique à l'horizon 2025», comme le prévoit l'accord de coalition 2019-2023.

Le document de référence prévoit que des «premières adaptations nécessaires seront effectuées en 2019». Lors du débat d'orientation portant sur l'agriculture biologique à la Chambre mercredi - elle avait dû être évacuée la veille - le ministre de l'Agriculture Romain Schneider (LSAP) a annoncé que le «plan d’action biologique » devrait être finalisé pour le 23 septembre 2019 au plus tard.



Ce plan prévoira aussi les moyens financiers à la hauteur des ambitions et soutiendra des projets pilotes. Au cours des derniers mois, de nombreuses discussions ont déjà eu lieu entre le groupe de pilotage et les acteurs concernés et un dernier échange d'idées doit avoir lieu le 11 juillet.

100% de bio vers 2050

L'objectif est ambitieux. L'agriculture bio ne pèse à l'heure actuelle que 4% de toutes les surfaces cultivées. Le nouveau plan d'action biologique visera un objectif à long terme: 100% de bio à l'horizon 2050.



Vu que nombre de produits biologiques sont déjà importés, le Luxembourg a le potentiel d'une agriculture entièrement biologique, a estimé devant François Benoy (Déi Gréng) mercredi dans l'hémicycle. Selon une étude qu'il cite, la moitié des agriculteurs ne peuvent même pas imaginer passer à l'agriculture biologique pour le moment.



Fruits et légumes ou viande bovine ?



Mais ce changement s'impose pour préserver notre environnement, car l'agriculture conventionnelle a un effet néfaste sur la biodiversité du pays. Le député vert préconise également une diversification de l'agriculture en faveur d'une plus grande culture maraîchère et fruitière. Alors qu'aujourd'hui la viande et le lait sont les principales cultures.



La chef de file du CSV au parlement, Martine Hansen est aussi favorable à plus d'agriculture biologique mais ne considère pas que les objectifs fixés par le gouvernement soient réalistes. Elle regrette que l'agriculture biologique et conventionnelle soient toujours renvoyées dos à dos et fait remarquer que le maraîchage comme la culture fruitière sont très gourmandes en eau alors même que des périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes. Elle juge que le secteur de la viande bovine a le plus de potentiel.