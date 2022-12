Certains pays s'inquiètent déjà de la fin de la politique «Zéro Covid» en Chine et de l’ouverture des frontières. Mais contrairement à ses voisins, le Luxembourg ne prévoit pas d'imposer des tests aux arrivants de Chine.

Fin du «Zéro Covid»

Le Luxembourg ne prévoit pas de tester les voyageurs chinois

(MKa avec AFP) - La question est déjà sur plusieurs lèvres. Faut-il oui ou non mettre en place des restrictions à l'égard des voyageurs en provenance de Chine? Et les avis sont déjà divisés. Côté luxembourgeois, le gouvernement a déclaré à nos confrères de L'Essentiel que pour le moment, il n'est «pas prévu» d'imposer des tests covid ou d'autres restrictions aux personnes qui arriveraient à l'avenir de Chine.

Cependant, il n'est pas exclu de mettre en place des restrictions dans le futur, dans le cas où la situation deviendrait préoccupante. Rappelons toutefois que ces potentielles décisions nécessiteraient au préalable des discussions interministérielles; sans oublier une validation en conseil de gouvernement, comme l'a rappelé le ministère des Affaires étrangères à L'Essentiel.

De plus, aucun vol direct de voyageurs ne relie la Chine à l'aéroport de Luxembourg à ce jour. Il existe cependant les vols commerciaux de Cargolux à destination de Pékin, Shanghai, Zhengzhou ou encore Xiamen.

Des voisins plus sur le qui-vive

Finalement, là où le Grand-Duché fait pour le moment le choix de laisser faire et voir ensuite en cas d'évolution, d'autres sont déjà beaucoup plus décidés à ne rien laisser passer.

Ainsi, les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé ce mercredi qu'ils exigeraient un test covid négatif à compter du 5 janvier pour tous les voyageurs venant de Chine par avion, en raison de l'explosion du nombre de cas dans ce pays et du «manque» d'informations communiquées par Pékin. Plus prompt encore, le gouvernement japonais a informé de son côté le rétablissement des tests PCR obligatoires pour les voyageurs provenant de Chine continentale à partir de ce vendredi.

Plus proche, l'Italie a pour sa part choisi, elle aussi, d'imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs venant de Chine. En France, «le président de la République a déjà demandé au gouvernement des mesures adaptées de protection des Français dans le contexte, et de voir à la fois au niveau national et européen», a appris l'AFP auprès de l'Elysée.

Enfin, le bourgmestre de Bruges, a réclamé lui aussi des mesures de contrôle pour toute personne venant de Chine, où les cas de covid explosent. Il faut dire qu'avant la pandémie, la ville flamande très prisée des touristes chinois accueillait «entre 100.000 et 150.000 visiteurs chinois» par an.

