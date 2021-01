Le pays entend rester lié à la commande de doses anti-covid passée par la Commission européenne, sans signer d'autres contrats d'approvisionnement avec l'un ou l'autre des laboratoires pharmaceutiques.

Le Luxembourg ne marchande pas l'achat de vaccins

Patrick JACQUEMOT Le pays entend rester lié à la commande de doses anti-covid passée par la Commission européenne, sans signer d'autres contrats d'approvisionnement avec l'un ou l'autre des laboratoires pharmaceutiques.

Pour beaucoup, le 26 décembre, l'arrivée des premières doses vaccinales anti-covid au Luxembourg a été synonyme de soulagement. Après neuf mois de combat, LE remède à l'infection virale tombait enfin du ciel. Cadeau de Noël sanitaire dont il faut bien reconnaître qu'il suscite depuis autant de déceptions qu'il a pu apporter d'espoirs. Car si la campagne vaccinale a bien été lancée voilà plus d'une semaine, il tarde maintenant à ce que le plus grand nombre de personnes soient immunisées.

Mais impossible pour la ministre de la Santé d'avancer un calendrier digne de confiance. «Ce ne serait que pure spéculation», reconnaissait, mardi encore, Paulette Lenert (LSAP). «Trop d'inconnues. On ne sait ni le quoi, ni le quand, ni le combien». Et sans doute la Commission européenne elle-même n'a-t-elle pas de réponse à ces trois interrogations. A savoir quel autre vaccin que l'actuelle version développée par Pfizer/BioNtech va arriver en renfort? A quelle date l'Agence européenne des médicaments validera de nouveaux sérums (on parle de cette semaine, sans certitude)? Et surtout à quel rythme les laboratoires retenus pourront fournir les différents pays?

Pourtant, pas question pour le Luxembourg de retirer sa confiance à l'institution communautaire. A cette Commission qui, depuis cet été, a été mandatée pour négocier l'achat des vaccins nécessaires pour protéger les citoyens des Etats membres. «Au prorata de sa population, le Grand-Duché pourra compter sur 0,14% de cette commande.» Soit un nombre encore indéterminé aujourd'hui, l'instance ne cessant de contractualiser d'hypothétiques précommandes avec les différents producteurs potentiels. Mais l'on parle de plus d'un milliard de doses demandées déjà.



Si je le faisais, vous pourriez demander mon renvoi immédiat Paulette Lenert, ministre de la Santé

Mais comme l'ont affirmé de leur côté Belgique, et Pays-Bas, pas question pour le gouvernement luxembourgeois d'engager des marchés auprès des laboratoires dans une démarche individuelle. «Nous restons engagés sur la voie de l'achat en commun», a bien insisté la ministre de la Santé. Avant d'ajouter, dans un sourire malicieux : «D'ailleurs, nous n'avons pas le droit de commander séparément. Si je le faisais, vous pourriez demander mon renvoi immédiat...»

A l'heure actuelle, le Luxembourg espère donc se voir octroyer un million de vaccins de la part de la Commission européenne. L'avenir dira qui les produira, à quel rythme et quelles manipulations imposeront ces futures doses (double injection, conservation par -70°...). Trois facteurs qui détermineront l'accélération de la campagne vaccinale, au travers des cinq centres établis sur le territoire en complément des hôpitaux et des équipes mobiles en charge de pratiquer la vaccination.

Pour Xavier Bettel, cette confiance maintenue dans l'institution dirigée par Ursula von der Leyen est essentielle pour traverser la crise. Le Premier ministre a suffisamment regretté que les 27 n'adoptent pas en même temps les mêmes règles sanitaires (masques, confinement, dépistage) pour, cette fois, la jouer solo quand il s'agit de protéger les citoyens européens dans leur ensemble d'un virus qui, à l'échelle du continent, a déjà fait plus de 370.000 victimes (514 au Grand-Duché).

Et l'exécutif de rappeler au passage qu'avec ses 620.000 habitants, le Luxembourg n'aurait sans doute pu obtenir l'oreille des grands laboratoires à l'heure de négocier l'achat des dosettes protectrices. Plus clairement dit encore : «Sans l'UE, nous n'aurions aucun vaccin».

Recommandations suivies à la lettre Face aux stocks limités du vaccin Pfizer/BioNTech, plusieurs Etats ont choisi d'espacer les deux injections du sérum. Danemark et Royaume-Uni ont ainsi annoncé leur souhait d'aller au-delà des recommandations calendaires fixées par les deux laboratoires. En Allemagne, le ministère de la Santé a également demandé aux autorités sanitaires d'évaluer les options pour rallonger ce délai, et cela même si BioNTech a prévenu mardi que l'efficacité maximale de son vaccin contre le Covid-19 n'était pas démontrée si la deuxième injection était retardée.

Interrogée à ce sujet, la ministre de la Santé a assuré que le Luxembourg entendait suivre les recommandations du seul vaccin, actuellement employé dans le pays (soit 21 jours entre la 1ère injection et le rappel). Paulette Lenert affirmant : «A ce stade, nous estimons que le choix des experts est un bon choix».

