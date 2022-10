Il existe des secteurs où le déséquilibre entre les sexes persiste et la politique locale en fait partie.

Le Luxembourg ne compte que 16 femmes bourgmestres

Diana ALVES

Sur la centaine de communes que compte le Luxembourg, seules 16 sont dirigées par des femmes. Le Luxembourg a fait des progrès à cet égard, mais le nombre est encore insuffisant, selon la ministre de l'égalité des genres, Taina Bofferding (LSAP).

Dans un communiqué de presse, la ministre souligne que «ces dix dernières années, le Luxembourg a été l'État membre de l'Union européenne qui a le plus progressé en matière d'égalité des sexes». Cependant, il existe des secteurs où un déséquilibre persiste, et la politique locale en fait partie.

Selon les données, les femmes ne représentent que 16% du nombre total de bourgmestres et 17% du nombre de conseillers municipaux. Pour faire évoluer les chiffres lors des prochaines élections communales en 2023, la ministre a lancé un programme de mobilisation qui comprend des conseils aux partis en matière de recrutement, des témoignages de femmes occupant actuellement des postes à responsabilité dans les collectivités locales pour encourager d'autres femmes à s'engager en politique et des journées portes ouvertes dans les communes.

Dans le cadre de ce programme, le ministère de Taina Bofferding a déjà signé des accords de partenariat avec les communes de Pétange, Boulaide, Grevenmacher, Niederanven et Roeser. Par exemple, des campagnes de sensibilisation dans les écoles et les maisons-relais et des expositions sur les droits des femmes et l'égalité sont prévues.

