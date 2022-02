Le Luxembourg a quatre soldats pour assurer la sécurité des frontières en Lituanie. L'OTAN ne peut pas entrer en guerre et ne le fera pas, affirme le ministre de la Défense François Bausch.

Conflit Ukraine-Russie

«Le Luxembourg n'est pas directement impliqué»

(tb avec Annette Welsch) «En tant que membre de l'OTAN, le Luxembourg n'est pas directement impliqué dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, de sorte que le cas d'alliance ne se produit pas. Militairement, l'OTAN ne peut pas et ne va pas s'impliquer», explique ce jeudi le ministre de la Défense François Bausch (Déi Gréng) sollicité par le Luxemburger Wort.

Actuellement, quatre soldats de l'armée luxembourgeoise sont stationnés en Lituanie afin de sécuriser la zone frontalière des trois pays baltes de l'UE, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie. Ils y sont déjà par leur présence au sein de l'enhanced forward presence (EFP) de l'OTAN. L'EFP a été mise en place en 2016 suite à l'invasion de la Crimée par Poutine, afin de protéger et d'assurer la sécurité des États du centre et du nord de l'UE sur son flanc oriental.

Pas de matériel pour l'Ukraine

«Les trois États baltes ont une frontière avec la Biélorussie et s'inquiètent depuis longtemps de leur sécurité», souligne François Bausch, «maintenant, la Biélorussie est impliquée dans le conflit et Vladimir Poutine a en plus pris le contrôle de l'armée biélorusse». Un travail est actuellement élaboré pour déterminer en détail la manière dont l'UE et l'OTAN vont réagir à l'attaque et continuer à assurer la protection de l'UE.

Nous pouvons éventuellement envoyer un ou deux soldats supplémentaires.» François Bausch

Le Luxembourg soutient financièrement le fonds international pour l'Ukraine. Au sein de l'armée luxembourgeoise, il faudra déterminer de quelle manière il sera possible de soutenir l'Ukraine. «Nous pouvons éventuellement envoyer un ou deux soldats supplémentaires, mais nous ne disposons pas de matériel ou de moyens financiers que nous pourrions envoyer à l'Ukraine».

Vendredi, les chefs d'État des pays de l'OTAN se réuniront pour continuer à discuter de la sécurité des pays de l'OTAN et de l'UE.

