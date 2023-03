Le Luxembourg a enregistré 8% de vols en moins par rapport à 2019. Le Grand-Duché s'en sort quand même bien mieux que d'autres pays où le transport aérien semble avoir toutes les peines du monde à se relever.

Transport aérien

Le Luxembourg n'a toujours pas retrouvé son trafic aérien d'avant la pandémie

Simon MARTIN Le Luxembourg a enregistré 8% de vols en moins par rapport à 2019. Le Grand-Duché s'en sort quand même bien mieux que d'autres pays où le transport aérien semble avoir toutes les peines du monde à se relever.

On l'a écrit et répété des dizaines de fois, le secteur aérien a payé un lourd tribut durant la pandémie de covid-19. Si, au Luxembourg, l'été 2022 a été synonyme de record en termes de voyages effectués par les résidents en avion (+17%), le trafic aérien international peine encore à retrouver ses niveaux pré-pandémie. Il semble toutefois sur le bon chemin.

Début 2023, on apprenait que le trafic aérien européen avait retrouvé, en 2022, 83% de son niveau de 2019. Un rebond jugé «solide» et poussé par les compagnies à bas prix et les destinations du sud de l'Europe. Le trafic aérien luxembourgeois avait quant à lui retrouvé 91% de son niveau de 2019. Cette même donnée vient d'être mise à jour par Eurocontrol. Désormais, le niveau du trafic aérien du Grand-Duché atteint 92%, soit une baisse de 8% par rapport à 2019.

Pour l'organisme européen, le Luxembourg est l'un des seuls pays en Europe qui peut se targuer d'être tout proche d'une reprise complète. «Parmi les membres de l'UE, la Grèce est le seul pays à avoir enregistré plus de vols qu'en 2019 (+1%). D'autres pays étaient proches d'une reprise complète, comme le Portugal (-4% par rapport à 2019), le Luxembourg et la Croatie (-9%).»

L'aéroport de Luxembourg fait bien mieux qu'ailleurs en Europe

A l'inverse, les pays qui ont montré le moins de signes de reprise sont la Slovénie (-41%), la République tchèque (-35%), la Finlande (-33%) et la Suède (-31%). Autant dire que le Grand-Duché peut s'estimer heureux. D'un point de vue plus global, en 2022, le nombre de vols commerciaux dans l'UE était encore inférieur à celui de 2019, avant la pandémie. «Les baisses les plus importantes du nombre de vols commerciaux ont été enregistrées en janvier (-34% par rapport au même mois en 2019), février (-33%), mars (-27%) et avril (-19%)», précise Eurocontrol. Cela pourrait notamment s'expliquer par la vague du variant Omicron qui a déferlé en début d'année 2022.

Par ailleurs, on apprend qu'en 2022, plusieurs aéroports de l'UE ont enregistré une chute vertigineuse des vols commerciaux. «Les aéroports les plus éloignés de la reprise par rapport à 2019 sont l'aéroport de Francfort-sur-le-Main (-131.723 vols commerciaux de moins qu'en 2019, -33%), Munich (-130.715, -17%) Düsseldorf (-84.542, -33%), Copenhague (Danemark) (-60.520, -38%) et Bruxelles (-55.824, -45%)».

Un début d'année 2023 plus contrasté

De son côté, et comme indiqué plus haut, l'aéroport luxembourgeois a fait le plein de vols (et de visiteurs) durant l'été, notamment en août. Cela dit, les données concernant la fin d'année, de même que celles de ce début d'année, sont un peu plus contrastées. En novembre ainsi qu'en décembre, le Findel a respectivement enregistré 12,1% et 9,7% de vols en moins pour la même année de référence. Pour les mois de janvier et février, ce même taux était quant à lui respectivement de 11,2% et 6,6%.

Pour conclure, il apparait donc clair que les aéroports européens devront encore se montrer patients avant une reprise complète pré-pandémie. En janvier dernier, Eurocontrol prévoyait ce retour à la normale en 2025. L'organisme justifiait cela par la faiblesse de la reprise économique, l'inflation et le risque de poursuite de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Ce retour à la normale passera également par une augmentation des offres de vols. Toujours est-il que malgré les annonces récentes de nouvelles liaisons internationales à partir du Findel, force est de constater que l'aéroport de Luxembourg propose un tiers de destinations en moins qu'avant la pandémie de Covid.

