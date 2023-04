Le ministre Lex Delles a présenté un nouveau guide à l'adresse des exploitants privés et publics: l'objectif, moderniser et développer les capacités d'accueil des aires de camping-cars sur le territoire national.

Le Luxembourg mise sur les aires de camping-cars et de vans

«Une grande proximité avec la nature intacte et variée, des sentiers de randonnées exceptionnels et de nombreux sites touristiques idylliques: le Luxembourg dispose d'un potentiel remarquable en tant que destination de camping de référence.»

C'est par ces mots que débute la préface du ministre Lex Delles (DP) pour le guide intitulé «Destination Camper Park(ing)» présenté ce jeudi 6 avril. Il faut dire qu'avec les 2,4 millions de camping-cars enregistrés en Europe en 2021, le marché de la «van life» prend de la vitesse, avec une croissance annuelle affichée à 13%. Et que le Grand-Duché, pays à la croisée des chemins avec plusieurs de ses voisins, a une carte à jouer.

Raison pour laquelle le ministre en charge du tourisme vise «à exploiter davantage ce potentiel existant» en stimulant «le développement touristique du Luxembourg, notamment dans les régions rurales et naturelles, qui constituent un point fort de notre offre». Une volonté qui se formalise par ce nouveau guide, lequel «prévoit l'aménagement d'une nouvelle génération d'aires de séjour pour camping-cars au Luxembourg».

Élaboré en étroite collaboration avec l'Association des Campings et hébergements privés du Luxembourg «Camprilux», il a été pensé pour inciter «les acteurs sectoriels privés et publics à développer un réseau moderne et attractif d'aires de séjour pour camping-cars dans les différentes régions du Grand-Duché».

Deux niveaux de confort et de qualité pour les visiteurs

À terme, ce seront donc deux catégories de stationnement qui seront proposées aux campeurs: standard et premium. Mais au-delà de ces ambitions, la volonté de la direction générale du tourisme et de Camprilux «est de permettre aux exploitants actuels et aux investisseurs potentiels de planifier un développement par étapes, en fonction du lieu d'implantation souhaité et des ressources disponibles».

Pour la première catégorie, plusieurs critères sont envisagés, à savoir:

Une plateforme de service permettant la vidange des eaux grises et des eaux noires comprenant des additifs chimiques (surface d'évolution des camping-cars avec une grille métallique amovible reliée au tout-à-l'égout ou bien à une fosse étanche);

Une borne industrielle munie d'un vidoir pour cassettes de WC avec additifs chimiques, d'un système de rinçage intégré au vidoir pour WC, d'un robinet pour l'alimentation en eau potable fraiche, d'un système antigel pour permettre une exploitation en hiver ainsi que d'un éclairage adéquat;

Des bornes d'accès pour l'alimentation en électricité des appareillages intégrés dans les camping-cars - hors batterie principale du véhicule;

Une station de collecte et de tri sélectif des déchets munis de couvercles – de préférence avec une certification du type Superdreckskëscht;

Un poste d'incendie avec extincteurs poudre ABC dans un rayon de moins de 40 m;

Une offre d'information touristique sur place (bureau d'information, borne d'information électronique, application mobile).

Quant à l'option premium, les visiteurs auront en complément:

Une barrière d'accès automatique qui fonctionne avec un code, une carte ou la reconnaissance de la plaque d'immatriculation du véhicule;

Un système d'enregistrement et de paiement automatisé du séjour et des services additionnels via une borne et/ou un site internet et/ou une application;

Un bloc sanitaire avec des toilettes publiques et des bacs spéciaux pour le lavage de la vaisselle;

Une ou plusieurs bornes de recharge pour batteries de véhicules camping-cars et de vélos électriques;

Une borne DAE munie d'un défibrillateur cardiaque dans un rayon de moins de 500m;

Un réseau wifi pour un accès internet aussi performant que possible;

La possibilité de réserver des activités de loisirs en mode offline et/ou online;

Un concept d'illumination ciblée sur le site offrant la possibilité de réduire l'intensité la nuit, voire de fonctionner sur la base de détecteurs de mouvement;

Une offre d'accès facile au réseau des transports publics;

La possibilité de manger sur place ou d'acheter des produits régionaux dans un rayon de maximum 500m (restaurant, café, take-out, épicerie, distributeur automatique);

La possibilité de commander et de se faire livrer certains produits alimentaires et/ou des repas complets;

La possibilité de louer des vélos classiques ou avec assistance électrique;

La mise à disposition d'informations précises sur les endroits où acheter du gaz.

Six recommandations générales pour les exploitants

Enfin, plus qu'une présentation des ambitions pour les visiteurs, le guide est également pensé pour rappeler aux exploitants potentiels que l'ensemble de chaque site devra «présenter une signalisation cohérente, facilement compréhensible et un aménagement général planifié selon la règlementation en vigueur et les bonnes pratiques relatives au ''Tourisme pour tous''».

Plusieurs recommandations sont donc explicitées, concernant aussi bien l'aménagement général que celui des emplacements, sans oublier le paysage, le revêtement des sols, la sécurisation du site et enfin, l'architecture et le mobilier utilisé.

L'association Camprilux offre d'ailleurs un service de premier conseil gratuit, limité à tout investisseur souhaitant aménager une aire de séjour. «Ce premier conseil pour toute entreprise, association, organisme, commune ou personne intéressée, permettra de bénéficier au tout début d'une évaluation sommaire sur la faisabilité d'une idée de projet. Celle-ci se présentera sous forme d'une check-list permettant d'approfondir la réflexion avant la prise de décision et le lancement d'autres travaux d'études et d'analyses préparatoires.»

