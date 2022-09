Le Luxembourg mise sur l’hydrogène

Les ministres Claude Turmes et François Bausch ont annoncé ce mercredi l’installation de la première station hydrogène du pays. L’occasion de revenir sur la stratégie nationale en matière de décarbonisation.

Energie renouvelable

Au vu des enjeux climatiques actuels couplés à un contexte très perturbé en matière de prix de l'énergie, l’hydrogène apparait comme l’une des réponses les plus évidentes pour enrayer ces crises, du moins en partie, puisqu’il s’agit d’une alternative au carburant fossile conventionnel.

Son emploi permettra à terme de faire rouler des véhicules (voitures, bus, camions) mais aussi des trains, des avions, voire même des bateaux, le tout en émettant finalement que de la vapeur d’eau.



Rouler à l'hydrogène sera d'ailleurs bientôt possible au Luxembourg. Ce mercredi, les ministres de l'Energie Claude Turmes (Déi Gréng) et de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) ont annoncé l’installation prochaine de la première station en ravitaillement en hydrogène du Luxembourg.

L'Allemagne inaugure mercredi une ligne ferroviaire fonctionnant entièrement à l'hydrogène, une «première mondiale» et une avancée majeure pour la décarbonation du rail, malgré les défis d'approvisionnement posés par cette technologie innovante.

Claude Turmes (Déi Gréng) a d’ailleurs profité de l’occasion pour rappeler que la stratégie hydrogène du Luxembourg avait été présentée en septembre 2021, intégrant donc cette annonce dans cet esprit de mise sur les énergies renouvelables.

L’objectif final? Rendre possibles les ambitions de décarbonisation s’inscrivant dans le paquet législatif européen «Fit for 55», lequel comprend le recours aux carburants alternatifs.

Vous avez dit hydrogène?

Il s'agit d'un gaz très léger dont la formule chimique est H2. Très inflammable, il est inodore, incolore, non toxique et non corrosif.

A l’état naturel, il est généralement combiné avec d’autres atomes : on le retrouve dans l’eau, le pétrole ou encore dans du gaz naturel. Des procédés chimiques permettent de séparer l’hydrogène de ces éléments auxquels il est associé.