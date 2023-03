Un don du Luxembourg permettra aux soldats ukrainiens de transporter les blessés en toute sécurité hors du champ de bataille.

Le Luxembourg livre des ambulances blindées à l'Ukraine

Un don du Luxembourg permettra aux soldats ukrainiens de transporter les blessés en toute sécurité hors du champ de bataille.

La journée n'a pas très bien débuté pour Inna Yaremenko. En effet, dès qu'elle s'est levée, cette Ukrainienne vivant au Luxembourg a vérifié les nouvelles de son pays natal. «Il y a eu des bombardements partout dans les plus grandes villes d'Ukraine, dans la capitale, à Kiev et aussi dans la région de Lviv», raconte cette femme de 41 ans, dont les parents vivent au nord de Kiev.

Mais jeudi dernier, à 9h, la vice-présidente de l'Asbl LUkraine se voulait optimiste, car un rendez-vous important l'attendait. Lors d'une petite cérémonie, le ministre de la Défense François Bausch (déi Gréng) a remis des ambulances blindées à LUkraine. Il s'agit de 14 véhicules spéciaux que le Grand-Duché a offerts au ministère de la Défense d'Ukraine et qui seront utilisés dans les régions touchées par le conflit.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Inna Yaremenko (vice-présidente de LUkraine), le ministre de la Défense François Bausch, la chargée d'affaires de l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles, Natalia Anoshyna, et le président de LUkraine Nicolas Zharov (de gauche à droite) devant l'un des véhicules blindés. Photo: Guy Jallay Les invités d'honneur visitent les ambulances blindées. Photo: Guy Jallay L'entrepreneur britannique Oliver North (assis) explique au ministre des Armées François Bausch le fonctionnement des véhicules blindés. Photo: Guy Jallay 14 ambulances blindées sont envoyées à l'Ukraine. Photo: Guy Jallay La chargée d'affaires de l'ambassade ukrainienne à Bruxelles, Natalia Anoshyna, remercie le Luxembourg pour l'aide apportée à son pays. Photo: Guy Jallay Des ambulances blindées pour l'armée ukrainienne. Photo: Guy Jallay

Avant la remise officielle, Inna Yaremenko avait déjà pu jeter un coup d'œil à l'intérieur: «J'ai des sentiments très particuliers, car je m'imagine que ces véhicules seront sur le front dans moins d'une semaine et qu'ils sauveront des vies», dit-elle, impressionnée. «Ce sont ces petites choses : tout est en ukrainien. Même tous les panneaux d'informations».

Déjà en service en Afghanistan

Les ambulances de type Mercedes et Pinzgauer 6x6 ont déjà une longue durée de vie derrière elles: elles avaient été construites pour l'armée britannique et ont notamment été utilisées en Afghanistan. Huit des 14 ambulances sont arrivées jeudi matin au Luxembourg ; six autres seront livrées directement de Grande-Bretagne à l'Ukraine via la Pologne.

L'entreprise britannique Venari Group avait repris les véhicules de l'armée, qui étaient assez délabrés, et les avait remis à neuf. Ils ont renforcé le châssis, renouvelé le câblage et installé un éclairage de nuit. «L'armée ukrainienne se réjouit beaucoup de l'arrivée de ces ambulances», a expliqué le ministre Bausch, car elles offrent un avantage: «Elles vont permettre de soigner les blessés près du champ de bataille et de les évacuer rapidement. Les véhicules sont conçus de telle sorte qu'ils disposent d'un blindage solide, mais sont également protégés par le bas contre les mines».

Mais que se passe-t-il si les ambulances sont la cible de missiles? Le fournisseur ne s'inquiète pas à ce sujet : «Elles pourront continuer à rouler, elles ont été construites pour cela. Il y a une protection absolue pour le personnel médical sur le front», assure le vice-président du conseil d'administration de Venari, Oliver North, qui a lui-même passé sept ans dans l'armée britannique.

