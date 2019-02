Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics François Bausch a présenté lundi à la Chambre des députés une trentaine de grands projets d'infrastructures pour un total de 1,4 milliard d'euros d'ici quatre ans. La plupart d'entre eux concernent la mobilité.

Le Luxembourg investit pour faciliter la mobilité

Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics François Bausch a présenté lundi à la Chambre des députés une trentaine de grands projets d'infrastructures pour un total de 1,4 milliard d'euros d'ici quatre ans. La plupart d'entre eux concernent la mobilité.

Cette année, plus d'un milliard d'euros sont investis par le Luxembourg entre le tram, les infrastructures routières et le rail, ainsi que les écoles. D'ici quatre ans, ces investissements auront atteint 1,4 milliard d'euros.

Prolonger la ligne de tram et fluidifier le trafic aux heures de pointe sont parmi les priorités du gouvernement pour les quatre prochaines années.

Certains chantiers routiers sont prioritaires comme le croisement entre le boulevard de Merl et le quartier de Cessange, la nouvelle N3 près de Bonnevoie et la voie supplémentaire sur l'autoroute A3 en direction de Thionville pour les bus et les voitures occupées en covoiturage.

Une partie des investissements sera consacrée au projet d'extension de la ligne de tram vers le quartier de la Cloche d'Or au sud de la capitale et ensuite vers l'aéroport, au nord-est.

La majeure partie des investissements concerne le rail, avec un budget de presque 320 millions d'euros juste pour cette année. 215 millions supplémentaires permettront d'améliorer les infrastructures routières et 91 millions d'euros sont alloués au tram.

Une voie de bus reliera l'autoroute A7 au pôle d'échange du Kirchberg depuis Waldhaff; les travaux comprennent l'élargissement du viaduc qui connecte le quartier Gare au centre-ville (les travaux sont en cours).

180 millions d'euros sont consacrés au chantier de construction d'un nouveau bâtiment pour le lycée Michel Lucius.

(Par Heledd Pritchard, Luxembourg Times. Traduction: AF)