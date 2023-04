La Commission nationale de la protection des données (CNPD) discutera de l'interdiction italienne de ChatGPT avec ses collègues européens à Bruxelles.

Luxembourg 4 min.

Intelligence artificielle

Le Luxembourg garde un œil sur ChatGPT, alors que l'Italie l'interdit

Ines KURSCHAT La Commission nationale de la protection des données (CNPD) discutera de l'interdiction italienne de ChatGPT avec ses collègues européens à Bruxelles.

La Commission luxembourgeoise de protection des données «surveille de manière proactive le développement de l'intelligence artificielle en général et l'évolution du dossier ChatGPT».

Xavier Bettel prêche pour la conscientisation à l’IA Interpellé sur les questions d’éthique relatives à ChatGPT par des députés CSV, le Premier ministre a tenu à rappeler la position du Grand-Duché en la matière.

Le 31 mars, l'autorité italienne indépendante de protection des données GPDP (Garante per la protezione dei dati personali) a interdit à la société OpenAI de Microsoft de traiter les données personnelles des citoyens italiens; car elle accuse OpenAI de violer plusieurs lois en même temps. Par exemple, ChatGPT ne dispose pas d'un filtre de protection de la jeunesse qui garantit qu'aucun jeune de moins de 13 ans ne s'enregistre sur ChatGPT et n'accède ainsi éventuellement à des informations pour adultes.

Un mauvais traitement des données personnelles?

Une autre accusation émise est celle du traitement jugé «inadmissible» des données personnelles des utilisateurs. Entre autres choses, il s'agit de savoir dans quelle mesure les utilisateurs italiens sont également pleinement informés de la manière dont les données qu'ils génèrent lors de leurs demandes sont utilisées, par exemple pour le développement ultérieur d'un algorithme. Selon le GPDP, il n'y a pas de base légale pour les collectes de données sur lesquelles le ChatGPT est formé.

La société Microsoft a donc mis le service de chatbot hors ligne en Italie. OpenAI dispose de 20 jours pour remédier à la situation et répondre aux préoccupations des défenseurs italiens de la vie privée. Dans le cas contraire, l'entreprise risque une amende pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires annuel mondial.

La CNPD n'envisage pas de prendre position sur la décision de l'autorité de surveillance italienne. CNPD

Le Luxemburger Wort a contacté la CNPD concernant la décision italienne et a demandé, entre autres, si les délégués locaux à la protection des données avaient des préoccupations similaires et quelle était la position de la CNPD à cet égard.

«La CNPD n'envisage pas de prendre position sur la décision de l'autorité de contrôle italienne», a répondu l'institution. En général, la CNPD ne commente pas les décisions des autres autorités de contrôle, qui sont des organes indépendants.

Des risques de protection ne peuvent pas être exclus

Cependant, la question demeure de savoir si des risques similaires, voire identiques, en matière de protection des données sont posés aux utilisateurs de ChatGPT au Luxembourg. Sur ce point, la CNPD n'a pas souhaité entrer plus dans les détails. Toutefois, à l'heure actuelle, «il ne peut être exclu que des services d'interaction similaires basés sur des algorithmes de conversation et de grands modèles de langage présentent des risques en termes de protection des données personnelles».

ChatGPT arrive dans les écoles luxembourgeoises Les élèves du baccalauréat international seront autorisés à utiliser le chatbot lors de la rédaction de leurs dissertations.

D’après les informations du magazine allemand Spiegel, le commissaire fédéral allemand à la protection des données et à la liberté d'information (BfDI) soutient les actions des collègues italiens et les a déjà contactés pour en savoir plus sur le contexte et transmettre ces informations aux autorités nationales de contrôle de la protection des données, selon les déclarations d'une porte-parole du BfDI.

Le fait est que les données d'entraînement issues de l'intelligence artificielle, comme les autres données, sont aussi soumises au règlement européen général sur la protection des données.

Un délégué à la protection des données d'OpenAI en Irlande

Enfin, la CNPD a également indiqué au Wort que la société OpenAI, basée en dehors de l'UE, a mis en place un représentant pour les questions de protection des données en Irlande pour tout ce qui concerne l'Europe.

Selon «le mécanisme européen de cohérence et de coopération», les délégués irlandais à la protection des données sont donc responsables. Selon la BfDI, en revanche, toute autorité de contrôle peut intervenir, précisément parce qu'OpenAI est basé aux USA, mais le service est accessible dans toute l'Europe. L'autorité de contrôle irlandaise a déjà annoncé qu'elle se coordonnera avec d'autres autorités.

«Dans l'art, l'utilisation de l'IA est un avantage» En se démocratisant, l'accès à l’intelligence artificielle fait germer de plus en plus de craintes dans l’esprit des artistes. Mais pour le chercheur Christoph Schommer, rien ne sert de s'affoler.

Afin de clarifier s'il est nécessaire de renforcer les mesures, d'autres autorités de protection des données en Europe ont commencé à examiner le dossier ChatGPT et discutent de l'opportunité de coordonner ces actions à travers l'Europe. La base reste le règlement sur la protection des données, qui, selon les protectionnistes des données, offre suffisamment d'instruments pour s'impliquer dans la conception de l'IA.

Dans une autre requête, la CNPD a confirmé que la décision italienne sur ChatGPT serait «probablement discutée lors de la prochaine réunion du Comité européen de la protection des données (EDPB)». Les contrôleurs luxembourgeois seront «activement impliqués» dans ces discussions.

Entre-temps, une autre proposition législative au niveau de l'UE a été proposée. Ce projet de règlement sur l'intelligence artificielle traite, entre autres, des aspects de la protection des données de l'intelligence artificielle. La proposition établit également des règles relatives aux droits fondamentaux. Par exemple, les systèmes d'IA qui sont considérés comme une menace claire pour la sécurité, les moyens de subsistance et les droits des personnes devraient être interdits.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

(Traduction: Megane Kambala)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.