Même si sa distribution en Europe a été stoppée par le laboratoire, le Grand-Duché poursuit sa campagne de vaccination avec les 2.400 doses déjà livrées. A défaut d'un contrordre de l'Agence européenne des médicaments.

Le Luxembourg garde confiance en Johnson & Johnson

(avec AFP) «Nous ne disposons pas, au niveau luxembourgeois, d'une structure spécialisée qui puisse nous donner de consigne, donc je me fie à l'autorité supérieure.» Et c'est donc vers l'Agence européenne des médicaments que le gouvernement attend toute consigne concernant l'emploi ou non de tel ou tel vaccin. Et c'est encore le cas cette fois avec le Johnson et Johnson. Pour Xavier Bettel, interrogé mercredi après-midi sur le sujet : «Tant que l'EMA donne son feu vert, nous continuerons donc à employer toutes les doses à disposition».

D'ailleurs, le Premier ministre confirme que le dernier des vaccins approuvés (par l'EMA justement) «a bien été administré au pays». Et cela alors qu'il n'est arrivé qu'en tout début de semaine et qu'a priori aucune injection n'a eu lieu en Europe. A vérifier donc...

Le chef de gouvernement, s'il assume son choix, justifie sa position en affirmant : «Je ne suis pas épidémiologiste. Tout ce que je sais c'est que la maladie du covid fait beaucoup plus de morts que les effets secondaires de la vaccination.»

En France aussi, la confiance dans le vaccin américain reste de mise. Le sérum restera destiné pour les personnes âgées de plus de 55 ans», a déclaré le porte-parole du gouvernement. Il est cette fois question de diffuser un premier lot reçu de 200.000 doses auprès de la médecine de ville et des pharmacies. Par contre, en Belgique, les doses déjà livrées vont être «maintenues au congélateur», en attendant là encore un avis de l'Agence européenne des médicaments a indiqué la «Task force Vaccination».

Depuis mardi, plusieurs Etats américains (New York, Connecticut, Nebraska et Ohio) et l'Afrique du Sud ont décidé, eux, de stopper net tout usage des flacons Johnson & Johnson. Une «pause» expliquée soit en raison d'apparition de caillots sanguins sérieux, soit car peu efficace sur le variant sud-africain. Des décisions qui ont eu pour conséquence l'annonce par le laboratoire pharmaceutique de la suspension du déploiement de ce produit en Europe. Et non pas l'interdiction d'emploi.

Aucun lien, à l'heure actuelle, ne peut être fait entre l'usage du vaccin Johnson & Johnson et la mort suspecte, au Luxembourg, d'une femme de 74 ans ayant été vaccinée il y a peu. Deux enquêtes, sanitaire et judiciaire, ont été ouvertes pour élucider les causes de ce décès. A ce jour, officiellement, le Grand-Duché déplore 777 victimes en lien avec l'infection covid, toujours aucune du fait d'un vaccin.

