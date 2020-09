Depuis le début de la pandémie en mars, 9.145 cas positifs ont été enregistrés par le ministère de la Santé, dont 177 sur les dernières 24 heures. Plus aucun décès cependant n'est à déplorer depuis le 17 août dernier.

Luxembourg 2 min.

Le Luxembourg franchit le seuil des 9.000 cas positifs

Depuis le début de la pandémie en mars, 9.145 cas positifs ont été enregistrés par le ministère de la Santé, dont 177 sur les dernières 24 heures. Plus aucun décès cependant n'est à déplorer depuis le 17 août dernier.

Si la durée d'isolement des personnes diagnostiquées positives au virus sera bientôt réduite, le nombre d'infections détectées repart lui à la hausse. 177 nouveaux cas ont ainsi été recensés ce vendredi, soit une moyenne de 28,27 pour 100.000 habitants, selon les données du ministère de la Santé. Un tel chiffre n'était plus survenu depuis le 31 mars! Au total, 4.181 tests PCR ont été effectués ces dernières 24 heures.

Le Luxembourg affiche un total de 9.145 cas depuis le début de la pandémie. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier. Le taux de reproduction effectif se situe largement au-dessus de 1, à 1,42.

Le nombre de décès au pays n'a pas bougé depuis le 17 août, soit très exactement un mois. A l'heure actuelle, la pandémie a causé la mort de 124 personnes au Grand-Duché depuis le 12 mars, essentiellement des octogénaires. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 68 décès.



Enfin, 18 personnes se trouvent toujours hospitalisées à ce jour, soit cinq de moins que la veille. En revanche, un malade se trouve en réanimation en raison du virus ce vendredi. Le nombre d'infections actives est estimé à 891, tandis que 6.703 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.

A l'échelle mondiale, la pandémie a fait au moins 946.727 morts selon un bilan établi par l'AFP ce vendredi. Plus de 30.218.930 de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 20.131.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 197.655 décès pour 6.676.410 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 134.935 morts pour 4.455.386 cas, l'Inde avec 84.372 morts (5.214.677 cas), le Mexique avec 72.179 morts (684.113 cas), et le Royaume-Uni avec 41.705 morts (381.614 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 94 décès pour 100.000 habitants.

Israël est le premier pays à avoir entamé un second confinement pour les trois semaines de festivités du Nouvel an juif qui débutent ce vendredi Photo: AFP

Par ailleurs, Israël est le premier pays à avoir entamé un second confinement pour les trois semaines de festivités du Nouvel an juif qui débutent ce vendredi. De son côté, Londres a décidé d'annuler son feu d'artifice pour le passage à la nouvelle année: le foule y serait trop importante dans un pays qui interdit déjà des réunions de plus de six personnes. Il faut dire que les nouvelles contaminations sont reparties en flèche au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe.

