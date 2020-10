Le pays a enregistré ce samedi 175 nouvelles contaminations de covid-19. Ce qui porte à 12.158 le nombre d'infections depuis le début de la pandémie.

Le Luxembourg franchit le cap des 12.000 cas

Interdiction de se réunir à Londres, couvre-feu en France, écoles fermées en Pologne: des mesures draconiennes sont entrées en vigueur ce samedi en Europe dans l'espoir de juguler la deuxième vague de la pandémie de covid-19. Au Luxembourg, si un Conseil de gouvernement extraordinaire est au menu du jour, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 175 contaminations supplémentaires. A noter encore que 8.192 tests PCR avaient été réalisés.

Pour ce qui est du nombre de victimes de l'épidémie, après les six décès de la semaine dernière, le total reste stabilisé à 133.

Avec ces nouvelles contaminations, le Luxembourg atteint le chiffre de 12.158 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Par ailleurs, en ce qui concerne les patients hospitalisés au pays, ils sont au nombre de 51 dont quatre sont actuellement en soins intensifs.

Dans le monde, tous les indicateurs sont au rouge: au moins 1.105.691 décès et près de 39,4 millions de contaminations ont été recensés depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé ce samedi. Pour la seule journée de vendredi, 6.118 décès et 403.629 nouveaux cas ont été enregistrés.

L'Italie, déjà durement touchée au printemps, a enregistré vendredi 10.010 nouveaux cas, le chiffre le plus haut jamais atteint en 24 heures par ce pays. En Belgique, un couvre-feu est mis en place de minuit à 5h, et tous les cafés et restaurants devront fermer lundi pour au moins un mois. Le pays vient de passer la barre des 200.000 cas, après avoir passé celle des 100.000 le 20 septembre. «Semaine après semaine, les chiffres doublent, ils montent en flèche (...) c'est une hausse exponentielle», a justifié le Premier ministre Alexander De Croo, alors que la Belgique est un des pays européens les plus endeuillés par rapport à sa population (10.359 morts pour 11,5 millions d'habitants).

Seule note d'espoir, les laboratoires américains Pfizer et Moderna ont annoncé qu'ils prévoyaient de demander l'autorisation de leurs vaccins d'ici fin novembre aux Etats-Unis, ce qui marquerait un record de vitesse pour le développement d'un vaccin. Toutefois, le lancement éventuel de la vaccination d'ici la fin de l'année sera trop limité pour contenir à lui seul l'épidémie, qui en est à son troisième rebond aux Etats-Unis, avec une hausse alarmante des contaminations, des hospitalisations et des décès.



