Réunion des ministres des Affaires étrangères

Le Luxembourg favorable à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN

Glenn SCHWALLER Lors d'une réunion à Berlin, le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn s'est prononcé en faveur de l'adhésion de ces deux pays à l'alliance militaire.

Le Luxembourg est favorable à une adhésion de la Suède et de la Finlande à l'alliance militaire transatlantique. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP) samedi lors d'une réunion informelle de tous les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Berlin.

La Finlande va demander à adhérer à l'Otan L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait basculer l'opinion politique et publique en Finlande

Les deux pays sont déjà des partenaires importants de l'OTAN et contribuent à la sécurité euro-atlantique, a déclaré Asselborn. «Une adhésion renforcerait à la fois la sécurité de l'alliance et celle des deux pays», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, qui a parlé d'une renaissance actuelle de l'OTAN.

La Finlande et la Suède souhaitent déposer une demande d'adhésion. Jusqu'à présent, les deux pays d'Europe du Nord, la Suède et la Finlande, étaient certes partenaires de l'alliance de défense, mais pas membres permanents. Dimanche, le président finlandais Sauli Niinistö et la cheffe du gouvernement Sanna Marin ont toutefois fait savoir que leur pays allait déposer une demande d'adhésion à l'alliance militaire.

Seul le Parlement doit encore approuver cette démarche. Le pays voisin, la Suède, veut également s'engager dans cette voie. Dimanche, les sociaux-démocrates de la Première ministre Magdalena Andersson ont donné leur feu vert à une candidature.

