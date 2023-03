L'évaluation de son propre bonheur de vivre reste étonnamment constante, même en temps de crise. L'Europe du Nord se maintient une fois de plus dans le peloton de tête, le Luxembourg se classant 9e.

Classement mondial du bonheur

Le Luxembourg fait partie des dix pays les plus heureux

L'évaluation de son propre bonheur de vivre reste étonnamment constante, même en temps de crise. L'Europe du Nord se maintient une fois de plus dans le peloton de tête, le Luxembourg se classant 9e.

(dpa/tb) – Malgré plusieurs crises dans le monde, le niveau de bonheur global est resté remarquablement constant. C'est la conclusion d'un groupe d'experts indépendants dans le nouveau rapport sur le bonheur dans le monde, publié ce lundi à l'occasion de la Journée internationale du bonheur proclamée par les Nations unies.

Pour la sixième année consécutive, la Finlande reste en tête des pays les plus heureux du monde, malgré la forte dégradation de la situation sécuritaire en Europe suite à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine et l'adhésion de la Finlande à l'OTAN.

Le Luxembourg dans le top 10

Le pays le plus septentrional de l'UE est suivi de loin par le Danemark, l'Islande, Israël et les Pays-Bas, avant que la Suède, co-candidate à l'OTAN, la Norvège, la Suisse, le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande ne complètent le top 10. En comparaison annuelle, Israël passe de la neuvième à la quatrième place. L'Allemagne arrive cette fois à la 16e place, soit deux places de moins que l'année dernière. Parmi les 137 pays étudiés, l'Afghanistan et le Liban sont clairement les plus malheureux.

Les scientifiques impliqués, qui publient le rapport sur la base de sondages de l'institut Gallup, calculent chaque fois le classement sur la base des données des trois dernières années. Ils ont identifié six facteurs clés pour le sentiment de bonheur : le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption.

«Remarquablement stable» malgré le covid-19

Malgré plusieurs crises qui se chevauchent, les évaluations de la vie sont restées remarquablement stables dans la plupart des populations du monde, écrivent les chercheurs. Au cours des années 2020 à 2022, qui ont été fortement marquées par la pandémie de covid, les valeurs moyennes mondiales étaient aussi élevées que pendant les trois années précédant la pandémie.

Selon le rapport, les gens sont généralement plus heureux dans les pays où le bonheur et le bien-être sont répartis le plus uniformément possible au sein de la population.

«Le bonheur moyen et notre classement par pays sont restés remarquablement stables au cours des trois années de covid-19», a expliqué le scientifique John Helliwell, qui a participé au rapport. Les changements dans le classement représentent des tendances continues à long terme, comme l'amélioration du classement des pays baltes, la Lituanie (20e), l'Estonie (31e) et la Lettonie (41e). Même pendant ces années difficiles, les émotions positives sont deux fois plus répandues que les négatives.

L'Ukraine (92e rang) et la Russie (70e rang) sont un peu plus haut dans le nouveau rapport qu'il y a un an, même si le score global de l'Ukraine - contrairement à celui de la Russie - a baissé de manière minime. «Malgré l'ampleur des souffrances et des dommages en Ukraine, les scores de vie en septembre 2022 sont restés plus élevés qu'après l'annexion de 2014», écrivent les scientifiques en faisant référence à l'année de l'annexion russe de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Selon les experts, cela s'explique notamment par un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort et une confiance dans la direction du président Volodymyr Zelensky. La confiance dans les gouvernements a augmenté en 2022 dans les deux pays, mais beaucoup plus en Ukraine qu'en Russie. «L'invasion russe a forgé l'Ukraine en une nation», a déclaré l'un des auteurs du rapport, le professeur d'Oxford Jan-Emmanuel De Neve.

