Depuis plusieurs années, le pays fait la part belle au photovoltaïque. Pourtant, ce n'est pas forcément l'énergie renouvelable la plus productive. Alors pourquoi miser dessus ? Explications.

Le Luxembourg fait le plein d'énergie solaire

Emilie CHESNÉ Depuis plusieurs années, le pays fait la part belle au photovoltaïque. Pourtant, ce n'est pas forcément l'énergie renouvelable la plus productive. Alors pourquoi miser dessus ? Explications.

Mercredi 11 janvier, les ministres de l'Économie, Franz Fayot, et de l'Énergie, Claude Turmes, ont présenté en conférence de presse, la première entreprise à produire des panneaux solaires « Made in Luxembourg ». Ce sera donc Solarcells, une joint-venture créée par le groupe luxembourgeois Socom et le fabricant belge de panneaux solaires, Evocells.

L'arrivée de cette entreprise à Hollerich est un nouveau pas franchi dans «l'offensive solaire» du pays. Une expression utilisée par le gouvernement lui-même dans son Plan national 2021-2030 en matière d'énergie et de climat du Luxembourg.



Depuis quelques années, il s'agit, en effet, d'une véritable «offensive» car les installations de panneaux photovoltaïques se multiplient rapidement dans le pays. En 2021, selon l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR), ces technologies représentaient presque la moitié de la capacité totale de production électrique du pays. Contre moins de 20 % six ans plus tôt.

Une technologie moins productive

Attention toutefois, cela ne signifie pas que l'électricité luxembourgeoise est en majorité issue de l'énergie photovoltaïque. Loin de là. Le Grand-Duché importait encore 81,5 % de son électricité consommée en 2021, notamment des centrales à charbon allemandes.

Ainsi, lorsque l'on regarde la puissance effectivement injectée dans le réseau, seuls 15 % est issue du photovoltaïque. En comparaison, l'éolien et l'énergie biomasse (tirée de matières organiques), ont davantage progressé depuis 2015.

Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le soleil est une énergie intermittente. Elle n'est pas productive la nuit et l'est moins en hiver qu'en été. Aussi, parce qu'une partie de l'électricité est utilisée en autoconsommation.

En effet, lorsque vous installez des panneaux solaires chez vous, il existe plusieurs options. Soit, vous revendez l'énergie produite grâce à votre installation. Tout est alors injecté dans le réseau. Soit, vous utilisez cette énergie pour votre maison ou votre communauté et ne vendez que le surplus éventuel.

Une dernière raison pour laquelle le photovoltaïque parait moins productif est que certaines installations sont encore récentes. Le graphique interactif ci-dessus fait apparaître une accélération de la productivité des éoliennes dès 2016. Pendant ce temps, celle des panneaux photovoltaïques augmente moins rapidement. Il faut dire qu'avant 2018, les nouvelles installations de panneaux solaires évoluaient à moins de 5 % par an, contre 48 % en 2021.

Un large panel de subventions

Plusieurs raisons sont à l'origine de cet engouement pour le solaire. Mais, les subventions à l'installation, très incitatives, y sont pour beaucoup. L'aide à l'investissement de l'État s'élève ainsi à 20 % du coût d'installation, associée à un tarif d'injection garanti pendant quinze ans. Les subsides sur les installations en autoconsommation s'établissent, elles, à 62,5 % (sans garantie du tarif d'injection).

À noter qu'il est aussi possible d'obtenir des aides de la part des communes. Par exemple, Luxembourg-ville verse une subvention à hauteur de 50 % de celle délivrée par l'État.

Depuis 2021, il n'y a plus d'impositions sur les revenus tirés du surplus de production des panneaux d'une puissance de moins de 10 Kilowatt crête (KWc), l'unité de mesure de leur puissance maximale. Et, depuis le 1ᵉʳ janvier, la TVA sur les panneaux solaires est passée de 17 à 3 %.

L'année dernière, ce coup de pouce a encouragé 843 demandes auprès du ministère de l'Environnement. Au total, « 548 demandes ont été liquidées pour un montant de 1.941.563 € », nous précise le ministère. Depuis 2017, l'afflux des demandes est d'ailleurs tel qu'il a mis en difficulté les services chargés de traiter les dossiers. En novembre dernier, nous vous expliquions ainsi que le versement des aides a pris du retard. Sur 3.000 demandes reçues en cinq ans, plus d'un quart n'ont pas encore été traitées.

Le photovoltaïque, plus simple à déployer

L'autre avantage des panneaux photovoltaïques par rapport à l'éolien ou à l'énergie biomasse est leur facilité de déploiement sur le territoire. Pour un centre de méthanisation, ou un champ d'éoliennes, il est souvent nécessaire de mobiliser un terrain. Tandis que les panneaux solaires se rajoutent sur le toit d'une maison, au-dessus de places de parking, ou même dans les champs. Une aubaine, puisque les terres agricoles et urbanisées représentent plus de la moitié de la surface du pays.



C'est cette même logique que suit le gouvernement. «D'ici 2026, 10 % de la consommation annuelle d'électricité dans les bâtiments publics devrait être couverte par leurs propres installations photovoltaïques», soulignait Xavier Bettel, dans son discours sur l'état de la Nation, le 11 octobre 2022. Pour l'instant seuls 62 immeubles le sont effectivement.

Une stratégie de relocalisation

Enfin, il s'agit, pour le Luxembourg, d'un objectif économique. Attirer des entreprises telles que Solarcells permet de réduire la dépendance aux pays asiatiques, leader mondiaux dans la fabrication de panneaux photovoltaïques. De plus, l'installation de technologies renouvelables permet de réduire la lourde part des importations dans le mix énergétique luxembourgeois.

Mais, miser sur l'énergie solaire s'inscrit aussi dans le développement plus global de l'économie verte au Luxembourg. Cette stratégie semble d'ailleurs porter ses premiers fruits, grâce aux bons résultats du secteur l'année dernière. Lors de la conférence de presse de mercredi, le ministère de l'Économie à laisser entendre que quinze autres investisseurs dans l'économie verte seraient en discussion pour s'installer au Luxembourg.

