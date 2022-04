Après l'Allemagne, la France et plusieurs autres pays, c'est au tour du Luxembourg d'expulser un diplomate russe.

Le Luxembourg expulse un diplomate russe

Après l'Allemagne, la France et plusieurs autres pays, c'est au tour du Luxembourg d'expulser un diplomate russe.

(S.MN. avec Diego VELAZQUEZ) Après avoir longtemps hésité, le gouvernement luxembourgeois a également décidé d'expulser un diplomate russe du Luxembourg. Cette personne doit quitter le Luxembourg dans les 15 jours «car ses activités sont contraires aux intérêts de sécurité du Luxembourg», a indiqué un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères. «Le gouvernement luxembourgeois se montre solidaire de la grande majorité des États de l'UE qui ont également déjà pris de telles mesures», a ensuite déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP), interrogé par le Luxemburger Wort.

Asselborn a justifié la longue hésitation du gouvernement par le fait qu'une telle mesure conduirait probablement Moscou à expulser également les diplomates luxembourgeois présents en Russie - «ce qui entraînerait la fermeture de tous les canaux diplomatiques sur place». «Le Luxembourg ne voulait pas prendre ce risque dans une phase initiale», a déclaré Jean Asselborn. Notons que trois diplomates travaillent à l'ambassade luxembourgeoise à Moscou.

Dans plusieurs autres pays européens

Le député Sven Clement (Pirate) salue la décision des autorités luxembourgeoises. Ce dernier se demande si «Poutine peut encore être atteint par les voies diplomatiques. Le génocide et les crimes de guerre doivent avoir des conséquences à la fois diplomatiques et symboliques». Mardi encore, le Portugal - comme plusieurs autres pays européens - a expulsé des diplomates russes en raison de l'attaque russe contre l'Ukraine. Les dix personnes concernées devront quitter le pays dans les deux semaines, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères à Lisbonne. Ces personnes auraient «mis en danger la sécurité nationale».

Auparavant, plusieurs autres pays de l'UE avaient déjà pris des mesures similaires. L'Espagne a ainsi expulsé 27 diplomates russes, l'Italie 30 et l'Allemagne avait déjà déclaré lundi 40 diplomates russes indésirables. En France, 35 diplomates seraient concernés par une expulsion. Le gouvernement allemand a justifié cette décision par le fait que ces derniers «œuvraient chaque jour contre notre liberté, contre la cohésion de notre société».

«Une mesure à courte vue»

Le Kremlin a en revanche critiqué les expulsions massives de diplomates russes de pays occidentaux, les qualifiant de «mesure à courte vue». «Limiter les possibilités de communication et de travail diplomatiques dans des conditions difficiles et de crise sans précédent est une mesure à courte vue», a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cité par l'agence Interfax. Il a également annoncé des contre-mesures russes. Le porte-parole du Kremlin Peskov s'est en outre à nouveau exprimé sur la découverte de centaines de corps dans la petite ville ukrainienne de Boutcha et a parlé d'une «falsification monstrueuse» de la part de la partie ukrainienne.

«Nous insistons sur le fait que toute accusation contre la partie russe, contre les soldats russes, n'est pas simplement sans fondement, mais un spectacle bien mis en scène», a-t-il déclaré. Il n'a pas cité de preuves à l'appui. Après le retrait des troupes russes, au moins 330 morts ont été découverts dans la petite ville au cours des derniers jours. L'Ukraine part du principe que les troupes russes ont assassiné les civils. Elle souhaite que ces crimes soient élucidés en collaboration avec l'UE et la Cour pénale internationale.

