Mythes et fantasmes dictent encore aujourd'hui la politique d'intégration du Luxembourg. Un danger pour le vivre-ensemble, selon Sérgio Ferreira, porte-parole de l'Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI).

Luxembourg 10 min.

Une coexistence ratée

«Le Luxembourg est un pays de migration!»

Florian JAVEL Mythes et fantasmes dictent encore aujourd'hui la politique d'intégration du Luxembourg. Un danger pour le vivre-ensemble, selon Sérgio Ferreira, porte-parole de l'Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI).

La diversité est la force du Luxembourg. Selon Sérgio Ferreira, porte-parole politique de longue date de l'Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI), le fait que le Grand-Duché soit un pays d'immigration, dont la prospérité dépend aujourd'hui encore de l'arrivée de travailleurs qualifiés, ne semble pas encore être entré dans le discours social général. La politique d'intégration du Luxembourg continue aujourd'hui à se baser sur des mythes et des fantasmes du passé, selon Sérgio Ferreira, qui affirme que cela doit changer.

Sérgio Ferreira, quelle est la valeur de l'intégration dans un pays comme le Luxembourg, où près de la moitié des habitants n'ont pas la nationalité luxembourgeoise?

«Nous évitons de parler d'intégration. Le terme ''vivre-ensemble'' serait le plus approprié. En effet, notre société devient de plus en plus diversifiée, ce qui fait que l'ambition principale de la politique devrait être de favoriser le vivre- ensemble et non de cultiver une quelconque opposition entre Luxembourgeois et non-Luxembourgeois. Environ 10.000 personnes à l'étranger possèdent la nationalité luxembourgeoise en raison de leurs ancêtres, sans avoir jamais mis les pieds dans le pays. Ces personnes sont-elles parfaitement intégrées une fois qu'elles décident de s'installer au Luxembourg? Non, pas du tout.

La Ville de Luxembourg composée à 70% d'étrangers Ce n'est un scoop pour personne, le Luxembourg est une terre d'immigration. Un statut à nouveau confirmé par le récent état des lieux de la population de la Ville de Luxembourg.

La citoyenneté n'est pas un label de qualité pour la cohabitation. Sinon, on parlerait d'assimilation. Si un non-Luxembourgeois vit ici, que ses enfants sont scolarisés ici et qu'il participe à la vie économique et sociale, alors on peut parler d'intégration. Mais depuis les années 1970, peu de choses ont malheureusement changé au Luxembourg: nous continuons à assimiler la citoyenneté à l'intégration.

Qui doit donc s'intégrer et dans quel système?

«C'est la question fondamentale qui fait trembler toute la structure de base sur laquelle repose l'idée d'intégration. Qui doit s'intégrer? Le Brésilien qui, en raison de son histoire familiale, a la nationalité luxembourgeoise, mais qui vit au Grand-Duché pour la première fois de sa vie à cause de son travail, ou le Portugais qui est né et a grandi au Luxembourg, mais qui n'a pas la nationalité?

En raison de ces frontières flottantes, il est plus important que jamais de parler de cohabitation. Mais ce mot ne doit en aucun cas être un alibi. Beaucoup de gens ici ressentent tous les jours ce que cela signifie d'être un étranger. Le Capverdien sait ce que cela fait de devoir sans cesse renouveler son permis de séjour et de ne pouvoir travailler que dans un seul secteur économique. La cohabitation est un processus bilatéral et non une finalité automatique dès que l'on pose le pied sur le sol luxembourgeois en tant qu'étranger.



Nous devrions nous définir par notre engagement pour le vivre-ensemble au Luxembourg et non par notre passeport.

«Ici, c'est mon pays, je viens de Steinsel!» Jana Degrott a vécu l'exclusion. Mais cela a motivé la jeune femme de 26 ans à s'engager socialement et politiquement.

Pour résumer, qu'est-ce qu'un citoyen parfaitement intégré selon vous?



«Je ne sais pas ce qu'est un citoyen parfaitement intégré. Mais ce qui est clair, c'est qu'un passeport ne devrait pas définir notre identité et notre volonté de façonner le pays dans lequel nous vivons. De même que notre usage de la langue ne dit rien sur notre engagement pour le vivre-ensemble au Luxembourg. Nous devrions plutôt nous définir par notre engagement pour le vivre-ensemble au Luxembourg.

Selon Sérgio Ferreira, la loi d'intégration de 2008 ne répond plus aux demandes actuelles de la société civile. Photo: Guy Jallay

Puisque vous évoquez le thème de la langue et de l'intégration, quel rôle la langue devrait-elle jouer, selon vous, dans le contexte du vivre-ensemble, mais aussi dans le processus d'intégration d'une personne?

«Il faut enfin mettre un terme à ce débat sur la langue comme mesure d'intégration. Nous vivons dans un pays où trois langues sont utilisées quotidiennement, et bien d'autres encore. Nous devons veiller à nous comprendre les uns les autres et à ce que les personnes qui vivent ici parlent au moins l'une d'entre elles. C'est pourquoi nous avons besoin de plus de cours de langue et surtout de cours pratiques, afin que les gens puissent utiliser la langue qu'ils apprennent dans leurs cours. Beaucoup n'en ont pas la possibilité en raison de leur activité professionnelle, parce qu'ils travaillent dans un domaine où l'on ne parle qu'anglais ou portugais.

Quelles conditions devraient être réunies pour faciliter autant que possible la participation d'un immigré à la vie commune dans notre pays ?

«Il faut un cadre légal réglementé, c'est pourquoi nous avons absolument besoin d'une nouvelle loi sur l'intégration. L'actuelle date de 2008 et est un document poussiéreux qui n'est plus adapté à notre époque. Fin 2019, un débat d'orientation a eu lieu, tous les principaux acteurs du domaine de l'intégration ont été mis à contribution et consultés par le ministère. Mais à ce jour, la nouvelle loi n'a pas encore été déposée. Il nous reste encore un an avant les prochaines élections nationales, le temps est donc compté.

«Tous les citoyens devraient être égaux devant la loi» Après 12 ans passés à la tête de l'ASTI, Laura Zuccoli voit le Luxembourg comme un pays où «les gens ne parviennent pas toujours à aller les uns vers les autres». Que ce soit en raison de la question linguistique, des effets de la croissance mais aussi «du refus de certains de partager le pouvoir».

Ce qu'il nous faut en outre, c'est une véritable culture de l'accueil. Cela commence par la mise à disposition des moyens financiers nécessaires par les communes. La convivialité se vit dans les villes, les villages, les communes. Celui qui s'installe dans un village doit être informé de ses droits politiques afin d'être inscrit sur les listes électorales pour les élections communales. Il doit savoir où s'engager: organisations à but non lucratif, clubs de sport, cours de langue - nous devons être proactifs et investir notre argent de manière intelligente, car ces personnes sont l'avenir du pays.

Nous devons enfin aborder le thème de la migration en nous basant sur des faits.

Comment le Luxembourg entend maîtriser l'afflux de réfugiés L'accueil et la prise en charge des réfugiés en provenance d'Ukraine constituent un défi pour le Luxembourg. Deux aspects en particulier donnent du fil à retordre au ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration.

Qu'en est-il concrètement de la situation des demandeurs d'asile et des bénéficiaires du droit d'asile au Luxembourg? Des structures d'accueil pleines, un accès limité au marché du travail - le Grand-Duché n'attache-t-il pas d'importance à permettre aux réfugiés de participer à la vie sociale et économique?

«Peut-être que certains décideurs n'y attachent pas d'importance et espèrent que les personnes en fuite partiront d'elles-mêmes. Mais les demandeurs d'asile arrivent chez nous avec le désir de rester et d'être protégés. Or, dans certaines structures d'accueil, les réfugiés sont privés de toute indépendance. Pas de soutien psychosocial, pas de possibilité de faire ses propres courses ou de cuisiner - il existe un certain immobilisme en ce qui concerne l'intégration des réfugiés. Cela est également dû à la résistance de certaines personnes dans certaines communes à intégrer des personnes d'une autre culture dans la vie sociale, économique ou sociétale.

On peut le regretter, car les 40 dernières années nous ont montré que la diversité est notre force et non notre faiblesse. Ce qui est important ici, c'est que nous ne menions pas une politique d'intégration sur la base de mythes et de fantasmes, mais que nous nous basions sur la recherche.

La ministre de l'Intégration, Corinne Cahen (DP), manque d'une vision transversale de la cohabitation, déplore Sérgio Ferreira. Photo: Archive-LW

De quels mythes ou fantasmes parlez-vous exactement?

«Prenons par exemple le fameux cri de notre ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE après l'exposé de son collègue italien, Matteo Salvini - le fameux ''Merde alors! Nous avons tué la faim de vos Italiens''. Le fait que la vague migratoire italienne n'ait eu lieu que parce que le Luxembourg a eu la politesse d'offrir un travail à ces personnes, met entre parenthèses la réalité selon laquelle ces familles italiennes sont en partie responsables de la prospérité luxembourgeoise. Elles n'ont pas demandé l'aumône, mais ont travaillé comme tout le monde et ont contribué à façonner le pays tel qu'il est aujourd'hui.

Le Luxembourg compte 10.000 nouveaux habitants Le ralentissement démographique observé en 2020 s'est inversé en 2021, puisqu'au cours de l'année écoulée, 25.335 personnes ont posé leurs valises au Grand-Duché pour venir y résider.

Autre exemple: le soi-disant effet d'attraction, selon lequel l'accueil de réfugiés conduit à ce que de plus en plus de personnes se mettent en route. Il n'existe pas une seule étude scientifiquement prouvée de ce phénomène. La recherche a établi que les réfugiés n'immigrent pas dans un pays donné parce qu'ils y reçoivent 20 euros d'argent de poche de plus que dans le pays voisin, mais en raison de leur parenté ou de leurs amis en Europe. Nous devons enfin aborder le thème de l'immigration en nous basant sur des faits.

Beaucoup de gens ici ressentent tous les jours ce que cela signifie d'être un étranger.

Comment évaluez-vous le rôle de l'Office national de l'accueil (ONA) dans ce contexte ?

«Le Luxembourg aime se considérer comme un État des droits de l'homme. L'objectif principal de la candidature du Luxembourg à l'adhésion au Conseil des droits de l'homme des Nations unies était les droits de l'enfant. Mais lorsque l'Okaju (Ombudsman pour les droits de l'enfant et de l'adolescent) et la CCDH (Commission consultative des droits de l'homme) critiquent la situation des mineurs non accompagnés dans le pays et que cette observation suscite des critiques de la part de l'ONA, cela ne correspond pas au narratif selon lequel nous protégeons les droits de l'enfant. Lors d'un entretien avec un haut fonctionnaire de l'ONA, celui-ci nous a par exemple dit un jour: ''Nous ne faisons jamais rien de mal''. Une telle déclaration ne crée pas un climat constructif autour du thème de la migration.

«L'unique but des gens qui habitent ici? Faire du pognon» Virgule.lu a profité de la rentrée parlementaire de l'ADR pour s'entretenir avec Fred Keup, son président, et Fernand Kartheiser, son chef de file à la Chambre. Au menu: Hymne à la Joie, nostalgie et portes ouvertes...

Aurait-on pu s'attendre à une plus grande volonté d'agir de la part de la ministre de l'Intégration, Corinne Cahen, au cours de cette législature ?

«Corinne Cahen a compris beaucoup de choses au fil des années. Ce n'était pas toujours le cas au début. Lorsqu'elle estimait encore en 2013 que les étrangers se sentaient certes bien au Luxembourg, mais que les Luxembourgeois étaient plutôt sceptiques vis-à-vis de la migration, ce n'était pas la bonne attitude. Depuis cette appréciation, son approche s'est améliorée.

Mais le fait que les droits des étrangers ne soient pas au centre des préoccupations des politiques ne dépend pas uniquement de la ministre. On le voit dans la réforme de la Constitution: ''Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi''. Pourquoi ne sont-ils pas tous égaux devant la loi? Personne n'a apparemment voulu changer cette phrase - ce qui n'est pas étonnant: la politique dépend de l'électeur et celui-ci, à son tour, ne doit pas se préoccuper des droits politiques des étrangers. Tant que les étrangers n'auront pas le droit de vote au Luxembourg, la politique ne s'adressera pas non plus à cette clientèle.

Concrètement, il nous manque de la part du gouvernement une vision globale claire, une approche transversale et une sensibilité accrue à l'histoire migratoire du Luxembourg - en conséquence, mon conseil à tous les ministres du gouvernement actuel est le suivant: chaque matin, en se brossant les dents, regardez-vous brièvement dans le miroir et répétez trois fois la formule magique pour qu'eux aussi comprennent enfin: ''Le Luxembourg est un pays de migration''!

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.