"Plus d'OTAN et plus d'UE" - tel est l'appel clair lancé par le chef de la diplomatie Jean Asselborn (LSAP) dans sa déclaration de politique étrangère cette année.

Le point de vue de Jean Asselborn sur le monde

«Le Luxembourg est du bon côté de l'histoire»

Depuis le 24 février, tout a changé. Le spectre que l'agression russe contre l'Ukraine projette quotidiennement depuis cette date sur l'ordre européen d'après-guerre a depuis longtemps pénétré la conscience collective : malgré tous les efforts pour la paix, l'Europe vit au 21e siècle une guerre sur son continent. Le changement de paradigme qui accompagne cette nouvelle réalité a été le fil conducteur de la traditionnelle déclaration de politique étrangère du chef de la diplomatie Jean Asselborn (LSAP) mardi devant le Parlement. Un discours que le ministre des Affaires étrangères lui-même a qualifié de plus difficile depuis sa prise de fonction.

La situation internationale est en effet «tellement agitée» qu'il est plus important que jamais de se placer du bon côté de l'histoire, a déclaré Jean Asselborn. Pour évaluer correctement la situation de guerre, il n'y a «ni neutralité ni ambiguïté». Aucun objectif de guerre ne peut justifier les pertes subies par la population ukrainienne - «ni sur le champ de bataille, ni dans les têtes et certainement pas dans les cœurs des gens». C'est pourquoi le Luxembourg livre pour la première fois de son histoire des armes dans une zone de guerre. Jusqu'à présent, le Grand-Duché a consacré 16% du budget de la défense du pays et 72 millions d'euros en matériel et en armes au soutien de l'Ukraine.

L'aide militaire ainsi apportée n'est toutefois pas une raison pour établir une fausse équation, souligne Asselborn : livrer des armes à l'Ukraine ne signifie pas encourager la guerre. «C'est une conclusion erronée qui donnerait à Poutine un chèque en blanc pour détruire l'Ukraine», prévient le ministre des Affaires étrangères. Oui, sans aide militaire pour l'Ukraine, il n'y aurait plus de guerre - mais des centaines de milliers de morts ukrainiens et plus d'Ukraine.

On ne fait pas d'affaires avec un pays qui s'oppose aussi cyniquement et brutalement au droit international et aux droits de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP)

Des sanctions contre la Russie sans alternative

Avec les huit séries de sanctions successives imposées par l'UE à la Russie, celle-ci a contribué à priver le Kremlin de moyens nécessaires pour poursuivre la guerre, a-t-il ajouté. «Déterminer des sanctions n'est pas un choix, mais une nécessité», a souligné Jean Asselborn mardi. 17 milliards d'euros d'avoirs russes ont été gelés au sein de l'UE en raison des sanctions. Une récession entre 4,5 et 5,5% est en outre à prévoir en Russie en 2022, selon la Banque mondiale. En l'état actuel des choses, il semble que les sanctions seront encore en vigueur pendant un certain temps - mais elles produisent déjà leurs effets.

Avec les trains de sanctions adoptés, l'UE a prouvé qu'elle pouvait agir en un temps record «de manière décisive et solidaire pour défendre la sécurité de l'Union». Jean Asselborn a en outre adressé un avertissement à ceux qui se prononcent pour des alternatives aux sanctions russes : «On ne fait pas d'affaires avec un pays qui s'oppose de manière aussi cynique et brutale au droit international et aux droits de l'homme». Il ne s'agit pas seulement du porte-monnaie de chacun. Le Luxembourg veut être du bon côté de l'histoire, a jugé le ministre des Affaires étrangères.

La guerre en Ukraine a entraîné un changement de paradigme, selon le chef de la diplomatie Asselborn : l'ordre d'après-guerre en Europe est à nouveau remis en question. Photo: AFP

En raison des conséquences des sanctions contre la Russie, le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité de venir en aide aux citoyens en période d'inflation et de renchérissement des prix de l'énergie. Car le marché européen de l'énergie a été «bouleversé» depuis le début de la guerre.

Il s'agit désormais de devenir le plus rapidement possible indépendant des combustibles fossiles russes et de réduire la consommation d'énergie actuelle en cas de pénurie d'énergie. L'UE achètera en outre du gaz collectivement à l'avenir afin d'exercer une plus grande influence sur son prix. Des fournisseurs alternatifs ont été trouvés à cet effet. «Dans quelques années, nous regarderons en arrière et nous verrons qu'en 2022, la transition énergétique en Europe aura vraiment démarré», souligne Asselborn.

Un potentiel pas assez exploité

Dans sa déclaration, le chef de la diplomatie a souligné que la condition la plus fondamentale pour la force de l'unité européenne était le marché intérieur européen, qui fête cette année son 30e anniversaire. Mais la vérité à ce sujet est que «le potentiel n'est toujours pas pleinement exploité». Pour un pays comme le Luxembourg, dont 80% des exportations de marchandises restent au sein de l'UE, il est de tradition de se battre pour l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle dans le marché intérieur de l'UE.

Nous devons investir davantage dans l'avenir pour préserver la paix. Pour nous protéger. Nos citoyens, notre façon de vivre, nos valeurs et nos idéaux de tolérance et de respect envers nos concitoyens. Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP)

A l'avenir, l'UE veut défendre ses intérêts avec plus d'assurance dans le cadre de sa nouvelle politique commerciale. Dans ce contexte, le contrôle des investissements directs étrangers est un instrument juridique efficace pour se protéger contre les mesures coercitives de pays tiers. Au niveau national, un projet de loi correspondant a déjà été soumis au Conseil d'État.

En raison de la situation géopolitique tendue, il ne suffit toutefois pas de garantir des chaînes d'approvisionnement sûres, mais les produits proposés doivent également être produits de manière durable et «en accord avec nos règles, nos normes et nos valeurs». Une directive européenne sur les obligations de durabilité pour les entreprises est donc sur la table et les négociations à ce sujet sont déjà en cours.

Jean Asselborn avec des mots durs envers la Russie : "Nous avons longtemps cru, dans notre partie de l'Europe, que nous pourrions d'une manière ou d'une autre intégrer Poutine et sa Russie dans notre communauté de valeurs (...). Ce n'est manifestement pas le cas". Photo: Anouk Antony





«America First»

En ce qui concerne le processus d'élargissement de l'UE, Jean Asselborn a fait état dans son discours de «décisions historiques». Le statut de candidat pour l'Ukraine et la Moldavie, ainsi que la perspective pour la Géorgie d'obtenir ce statut, posent des jalons pour l'avenir de l'UE. Permettre à l'Ukraine en particulier d'obtenir ce statut de candidat est un signal juste et important adressé à la population du pays. M. Asselborn a également appelé la Bosnie-Herzégovine à «donner un signal clair» afin que le statut de candidat lui soit accordé avant la fin de l'année.

En ce qui concerne les partenariats internationaux de l'UE, Jean Asselborn a souligné que les relations avec les États-Unis s'étaient normalisées depuis l'entrée en fonction de Joe Biden. La Chine reste également un partenaire important dans de nombreux domaines, et ce malgré des désaccords sur les droits de l'homme. Le Luxembourg et l'UE continueront certes à mener un «dialogue critique et constructif» avec la Chine, mais la devise «America First» restera valable dans les relations avec les Etats-Unis et la Chine.

Déterminer des sanctions n'est pas un choix, mais une nécessité. Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP)

"Investir davantage dans l'avenir pour maintenir la paix"

Vers la fin de son discours, le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'UE était autonome et qu'elle devait par conséquent trouver des solutions à divers conflits internationaux. La guerre ne sévit pas seulement sur le continent européen, mais «à différents endroits dans le monde». La situation au Mali, par exemple, s'est détériorée depuis le retrait des troupes françaises. Le chaos sécuritaire qui y règne entre les groupes terroristes et les troupes de mercenaires mal organisées a fait fuir près d'un demi-million de Maliens vers les pays voisins.

La guerre dans le nord de l'Éthiopie, un coup d'État au Burkina Faso, une crise humanitaire dans la Corne de l'Afrique, la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, les violations des droits de l'homme en Iran - il incombe à l'UE de s'impliquer à nouveau activement dans ces régions et de soutenir les processus de paix tout en fournissant une aide humanitaire.

Ce n'est qu'unie que l'UE pourra jouer sur la scène internationale le rôle qu'elle devrait jouer au 21e siècle. D'où la conclusion du ministre des Affaires étrangères : «Nous devons investir davantage dans l'avenir pour préserver la paix. Pour nous protéger. Nos citoyens, notre façon de vivre, nos valeurs et nos idéaux de tolérance et de respect envers nos concitoyens».

